God slutspurt sikrede Aalborg Håndbold andenpladsen, men uheldig bagspiller blev skadet igen

HÅNDBOLD:Med en 34-30-sejr over TTH Holstebro sikrede Aalborg Håndbold sig søndag andenpladsen i HTH Herreligaens grundspil. Grundspillet blev vundet af GOG, der hentede en sikker sejr over Fredericia.

Det betyder, at Aalborg Håndbold tager to point med over i slutspillet, hvor man kommer i pulje med søndagens modstandere, der får et point med, og Skjern og Skanderborg, der begge ikke får nogen point med.

Et nederlag havde sendt Aalborg Håndbold ned på tredjepladsen, men det blev afværget af en god slutspurt, efter at TTH Holstebro ellers havde haft føringen i store dele af anden halvleg.

Aalborg Håndbold - TTH Holstebro 34-30 (17-18) Stillinger undervejs: 4-2, 6-5, 11-9, 13-12, 14-16, 17-18 (pausestilling), 20-20, 22-24, 23-25, 27-28, 31-30 Mål, Aalborg Håndbold: Mark Strandgaard 8, Nikolaj Læsø 6, Magnus Saugstrup 5, Lukas Sandell 4, Felix Claar 3, Benjamin Jakobsen 3, Sebastian Barthold 2, Buster Juul 2, Henrik Møllgaard 1 Mål, TTH Holstebro: Kay Smits 6, Aaron Mensing 5, Jonas Porup 4, Magnus Bramming 4, Allan Damgaard 4, Odinn Rikhardsson 3, Jesper Munk 2, Jorn Smits 1, Christoffer Cichosz 1. Udvisninger: Aalborg Håndbold 1, TTH Holstebro 1 VIS MERE

Et par gode redninger fra målmand Simon Gade og en effektiv offensiv gav Aalborg Håndbold teten fra kampens start.

Efter syv et halvt minut førte hjemmeholdet 5-2, og især Mark Strandgaard på højre fløj fortsatte med at vise flot effektivitet med fem af Aalborg Håndbolds første otte mål.

Hjemmeholdet formåede dog ikke at slå et hul, for dertil var defensiven i fraværet af anfører René Antonsen for vaklende. Midtvejs i første halvleg førte Aalborg Håndbold 12-10.

Den føring fik hjemmeholdet dog svært ved at glæde sig over, da Sebastian Henneberg et par minutter senere blev ramt af det, der lignede en ny alvorlig knæskade. Bagspilleren, der netop er vendt tilbage efter en korsbåndsskade, faldt sammen efter en forsvarsaktion og måtte hjælpes i omklædningsrummet.

Måske var det den oplevelse, der gjorde, at Aalborg-spillerne i de følgende minutter lod til at mangle den sidste koncentration. Nogle store afbrændere og tekniske fejl gjorde i hvert fald, at TTH Holstebro overtog initiativet, og fire minutter før pausen var vestjyderne pludseligt foran 17-14.

Aalborg Håndbold kom dog lidt tilbage inden pausesignalet, så gæsterne kun var foran 18-17 ved pausen.

Forsvarskvalerne i store dele af første halvleg havde sendt Aalborg Håndbold frem et i 5-1-forsvar med Magnus Saugstrup som forreste mand, og det lønnede sig fra anden halvlegs start, hvor Aalborg Håndbold med tre bolderobringer og deraf følgende kontrascoringer forvandlede 17-18 til 20-18.

Så fandt Allan Damgaard dog opskriften mod Aalborg-forsvaret, og med tre mål i træk bragte han gæsterne tilbage i front med 21-20.

Trods Simon Gades gode start havde TTH Holstebros Sebastian Frandsen overtaget i målmandsduellen, og det var en stor del af forklaringen på, at gæsterne midtvejs i anden halvleg førte 25-23.

Små 12 minutter før tid kom der dog balance i regnskabet igen, da Felix Claar udlignede til 26-26. TTH genetablerede hurtigt en 28-26-føring, men med blandt andet et par scoringer i tomt mål hang Aalborg Håndbold på, og med små syv minutter tilbage tog hjemmeholdet også føringen, da Nikolaj Læsø bragede bolden i nettet til 30-29.

Aalborg Håndbold lagde sig for alvor i sejrsposition med fire minutter tilbage, da et par store afbrændere fra gæsternes Magnus Bramming blev udnyttet til at gøre det til 32-30. Kampen blev endegyldigt afgjort af Nikolaj Læsø, da han med godt et minut tilbage gjorde det til 33-30.