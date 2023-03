God start har givet optimisme i Hobro

HOBRO:Selv om en 2-0-føring blev sat over styr undervejs, var Hobro-træner Martin Thomsen en tilfreds mand, efter at hans hold søndag havde fået et enkelt point ud af hjemmekampen mod Hvidovre.

Nordicbet Ligaens nummer to kom tilbage i kampen og fik 2-2, men havde chancer til mere.

- Det er altid træls ikke at vinde, når man er foran 2-0, men til sidst endte jeg alligevel med at være tilfreds med et point, for det var en kamp, hvor Hvidovre fik bevist, at det ikke er tilfældigt, at de ligger, hvor de gør, siger Martin Thomsen.

Han kunne også glæde sig over, at pointet mod topholdet betyder, at Hobro fik øget afstanden til flere af konkurrenterne i bunden, hvor der nu er fem point ned til Fredericia under nedrykningsstregen.

- Vi fik taget et point på Fredericia, Fremad Amager og HB Køge i den her runde. Fire af vores første fem kampe har kastet point af sig, og det er en fin start. Nu mangler vi en kamp i grundspillet på lørdag i Helsingør, og der kan vi forhåbentlig hente point igen, siger Martin Thomsen.

Muamer Brajanac scorede søndag sit første mål i en betydende kamp siden 29. september. Arkivfoto: Lars Pauli

Det var samtidig værd at notere sig, at Hobro-spillerne søndag igen viste stor skarphed foran mål. Himmerlændingene har ikke vadet i chancer, men alligevel er det nu blevet til 10 scoringer i forårets første fem kampe. En markant forandring i forhold til efteråret, hvor det blev til sølle otte mål i 16 kampe.

- I dag fik Mo (Muamer Brajanac, red.) også vist sin fine frisparksfod frem, og det var vigtigt, at han kom i gang med målscoringen. Vi ville gerne have vundet kampen, men vi kan tage med, at vi virkelig viste, at vi kunne stå sammen og kæmpe et point hjem mod en dygtig modstander, siger Martin Thomsen.

Inden der venter et nedrykningsspil, runder Hobro på lørdag grundspillet af med en udekamp mod FC Helsingør. Den kamp bliver uden Frederik Mortensen, der udover at score Hobros første mål i søndagens kamp også pådrog sig en advarsel, der sender ham i karantæne.