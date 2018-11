God start var ikke nok for EH Aalborg

HÅNDBOLD: Som ventet fik EH Aalborgs håndboldkvinder ikke vredet point ud af onsdagens ligakamp ude mod Silkeborg Voel. Hjemmeholdet vandt opgøret med hele 39-27

EH fik ellers en fornem start på kampen og var foran 5-2. I denne fase havde et ellers tempofyldt hjemmehold svært ved at hænge på. Begge hold lavede en del tekniske fejl, men det var aalborgenserne, der indledningsvis håndtere det høje tempo.

Efter 20 minutter var stillingen 10-6 i nordjysk favør, men så besluttede hjemmefavoritterne sig for at vågne op. De kom på 14-13, inden dommeren kunne fløjte til pause ved stillingen 15-15.

Trods de lige cifre anede man, at momentum var tippet over til hjemmeholdet. Og det holdt da også stik i anden halvleg, hvor hjemmeholdet både havde mere kvalitet og bredde end et skadesramt EH Aalborg-hold.

Efter 10 minutter af anden halvleg var hjemmeholdet i front med 23-20. Julie Jensen, der spillede en skidt første halvleg for gæsterne, vågnede dog lidt op og holdt sine tropper inde i kampen med nogle fine mål.

Silkeborg Voel havde dog flere kræfter og fik løbet kontra på sine trætte modstandere, og til sidst blev cifrene særdeles komfortable for hjemmeholdet, der vandt anden halvleg 24-12.

EH Aalborg ligger fortsat næstsidst i HTH Ligaen.