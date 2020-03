God weekend for B75

BORDTENNIS: Endnu en gang har Hirtshalsklubben B75 været i kamp i herrernes slutspilsturnering i bordtennis.

Denne weekend var det midtsjællænderne og andenplads indehaverne fra Næstved B der lagde vejen forbi Hirtshals Idrætscenter.

Starten på kampen tegnede langt fra godt, for her var det Næstved som sikrede sig sejre i to tætte opgør. Derefter lysnede det for B75, for både Eric Marc Glod, Luke Andrew Savill og Kamil Maciej Dziadek hev hver en sejr hjem med resultaterne 3-2, 3-1 og 3-0.Derfra blev det en sand gyser, for på skift gik sejrene fra hold til og ved den sidste kamp fik gæsterne udlignet til 4-4.

Det betød, at holdene måtte ud i et golden set, som blev en kamp mellem Luke Andrew Savill og Erik Åman fra Næstved. Kampen blev dog aldrig rigtig spændende, og Luke Andrew Savill fra B75 hev en sikker sejr hjem på 3-0.

Det samlede slutresultat efter weekendens tørn mod Næstved blev 5-4 i B75s favør.

B75 holder sig på en fjerde plads i slutspillet, og skal næste gang op mod Hillerød Gl. 5. april.