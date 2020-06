Gode AaB-nyheder før pokalfinalen

FODBOLD:AaB's superligamandskab trænede mandag for næstsidste gang, før onsdagens pokalfinale mod SønderjyskE.

Her var målmand Jacob Rinne og midtbanespilleren Magnus Christensen, der har været skadet siden udekampen mod FC København 17. juni, tilbage i aktion.

- De trænede fuldt med, så umiddelbart ser hele truppen ud til at være til rådighed onsdag. Men vi skal selvfølgelig lige evaluere med den fysiske stab, før vi kan sige noget endeligt, lyder det fra cheftræner Jacob Friis.

Tidligt tirsdag drager AaB til Esbjerg for at deltage i pressemøde på Blue Water Arena forud for onsdagens finale, og efterfølgende træner truppen på stadion.

Finalen spilles onsdag kl. 20.00, og vinderen får en billet til europæisk fodbold.