Gode AaB-nyheder før skæbnekampen mod FCK

FODBOLD:Selvom AaB stadig må undvære en håndfuld etablerede navne, er der gode nyheder forud for søndagens skæbnekamp mod FC København i Parken.

Topscorer Louka Prip og angriber Milan Makaric har trænet på nedsat blus siden sidste weekends kamp mod Brøndby, men lørdag var de atter i fuld vigør i superligaholdets afsluttende træning.

- De er klar til at være en del af den trup, der rejser til København i dag (lørdag, red.), fastslår cheftræner Lars Friis.

AaB må med sikkerhed strege den karantæneramte trio Rasmus Thelander, Daniel Granli og Iver Fossum fra søndagens holdkort, og derudover står Lucas Andersen, Magnus Christensen, Gudmundur Thórarinsson og Rufo på listen over ukampdygtige spillere.

Cheftræner Lars Friis er dog ikke i tvivl om, at han kan stille et konkurrencedygtigt mandskab til mødet med de kommende danske mestre.

Vil ikke være en del af festen

- Men det bliver selvfølgelig en vanskelig opgave, for FCK har reelt vundet mesterskabet og har budt op til en festdag foran deres fans. Men vi skal forsøge at spolere deres fest og ikke bare være en del af den. Vi ligger stadig nummer fire i Superligaen, og det vil vi gøre alt for også at være, når kampen er slut, siger AaB-træneren.

Kun 16 spillere fra AaB's superligatrup er til rådighed for Lars Friis, og det betyder, at der sandsynligvis bliver plads til U19-spillere som Gustav Dahl og Oscar Meedom i truppen.

Kampen mellem FC København og AaB fløjtes i gang søndag klokken 17 - præcis som de øvrige to opgør i mesterskabsspillet.

Du kan høre mere om AaB og søndagens kamp mod FC København i seneste afsnit af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten, hvor Mathias Ross medvirker. Ripodsten ligger klar i din foretrukne podcast-app.