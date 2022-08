Gode Mikkel Hansen-nyheder til Aalborg

HÅNDBOLD:Mikkel Hansens debut for Aalborg Håndbold ser ud til at rykke tættere på end først forventet. De glædelige nyheder fra klubben er, at landsholdsstjernen er blevet clearet af læger til at kunne genoptage sin almindelige træning og ikke mindst deltage i kampe igen.

Det oplyser Aalborg Håndbold.

– Jeg er naturligvis rigtig glad for, at behandlingen har båret frugt og at jeg er blevet klar til at spille førend forventet. Nu glæder jeg mig rigtig meget til at komme i kamp igen, samt ikke mindst at få debut på hjemmebane foran vores mange fans, udtaler Mikkel Hansen i en pressemeddelelse.

Årsagen til, at Mikkel Hansen kan få debut allerede på lørdag for Aalborg Håndbold, skal findes i, at hans krop har taget godt imod den behandling med blodfortyndende medicin, som han har været i.

Derfor er han udtrappet af behandlingen tidligere end forventet.

– At vi i sidste uge fik denne positive besked, var mere, end vi havde turde håbe på. Det, at Mikkel er klar til at komme i kamp for os 3-4 uger tidligere end forventet, er fantastisk - ikke bare for os, men for hele HTH Herreligaen og håndboldfans i hele landet. Vi håber selvfølgelig også, at vores mange trofaste fans er klar til at komme og støtte Mikkel og holdet allerede lørdag eftermiddag, siger direktør Jan Larsen.

Lørdag spiller Aalborg Håndbold på hjemmebane mod Nordsjælland Håndbold.