Gode nyheder fra Gatten: Made in Denmark kommer tilbage i 2020

GATTEN: Selvom vejret ikke ligefrem har været prangende, og danskerne har manglet i toppen af leaderboardet, så tegner Made in Denmark 2019 alligevel til at blive en succes.

Og næste år kan det blive endnu bedre. Made in Denmark vender nemlig tilbage til Gatten og Himmerland Golf & Spa Resort i 2020 - nærmere bestemt i Kristelig Himmelfarts-weekenden fra 21.24. maj.

- Så håber, vi at folk har fri alle fire dage, så vi rigtig kan få en fest i Vesthimmerland. Faktisk var det med tanke på den weekend næste år, at vi allerede i år sagde, at vi godt ville have en dato i maj, så man kan sige, at vi har tænkt lidt fremad, siger turneringsdirektør Flemming Astrup.

Vesthimmerlands Kommune støtter med et større beløb, og kommunen ved nu allerede, at der igen næste år kommer mange mennesker til området.

-Det er vores hjemmebane, og vi er rigtig glade for at være her. Det er her turneringen er født, og det er et sted, vi som arrangører brænder for og som vores backer Lars Larsen har en stor kærlighed til. I femårsaftalen var der ikke noget i kortene der sagde, at vi skulle andre steder, siger Flemming Astrup med henvisning til, at Made in Denmark er med på Europa Touren frem til og med 2023 indtil videre.

- Men er der andre kommuner, der gerne vil byde ind, så er jeg sikker på, at jeg godt kan finde en halv time til at tale om det, siger han.

Tilskuertallet har været på lige knap 50.000 de tre første dage, og salgschef Thomas Nielsen håber, at man ender omkring de 67.000.

- Så vil vi være glade, siger han.

- Vi må jo erkende, at vejret ikke har været med os. Jeg har jo skullet tømme varmtvandsbeholderen i sommerhuset hver aften bare for at komme i nærheden af 38 grader i kroppen. Og det havde nok også hjulpet med tre danskere i førerbolden, siger Flemming Astrup.

- Det sjove er, at det er det næstbedste billetslag efter 2014, men det vi har oplevet er, at der er billetter, der ikke er blevet indløst. Så det skal vi kigge på sammen med sponsorerne, hvem der inviteres og så videre, siger han.