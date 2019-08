Godkendt VM-start for hobrogenser

RONING: Verdensmesterskaberne i roning blev søndag skudt i gang, og den enlige nordjyske deltager var også i aktion på vandet i østrigske Linz.

Fie Udby Erichsen skulle i sit indledende heat i single-sculleren sørge for at komme blandt de to bedste, så hun gik videre til kvartfinalerne. Det klarede hun uden problemer, selvom hun kun blev nummer to.

Briten Victoria Thornley vandt heatet - godt fem sekunder foran hobrogenseren, men der var masser af luft ned til tredjepladsen. Fie Udby Erichsens tid var den ottende hurtigste blandt de både, der søndag var på vandet i de indledende heats.

Dermed har hun sat en fin kurs i forhold til sit mål om at kvalificere sig til næste års OL i Tokyo. Det kræver en plads blandt de ni bedste ved VM.