Godt corona-nyt til Aalborg Håndbold: Profil er med i Porto

HÅNDBOLD:Torsdag sætter Aalborg Håndbold kurs mod Porto for at spille den første af to 1/8-finaler i EHF Champions League, og det bliver med samtlige spillere ombord på flyet, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Alle spillere og ledere er nemlig testet negativ for coronavirus, og dermed er der grønt lys for hele truppen til indrejse i Portugal. Det er inklusive landsholdsspilleren Henrik Møllgaard, der er gået glip af de seneste to kampe på grund af en positiv corona-test.

- Vi er utroligt lettede over, at alle testede negative, og vi derfor kan få samtlige mand med til en af sæsonens vigtigste kampe. Der venter to uhyre spændende opgør, og vi er virkelig sultne efter at skabe et godt resultat i Portugal, så vi står med de bedst mulige kort på hånden i jagten på vores første EHF Champions League kvartfinaleplads i klubbens historie, siger direktør Jan Larsen.

Anfører René Antonsen må dog følge kampen fra tribunen i Pavilhao Dragao Arena, da han fortsat sidder ude med en skade i hånden. Alle øvrige spillere er til gengæld kampklare til det yderst vigtige opgør.