Godt nyt for AaB inden premieren: Profiler er tilbage på træningsbanen

FODBOLD:Skadeslisten er efterhånden til at overskue for AaB-cheftræner Jacob Friis forud for søndagens genstart af 3F Superligaen på udebane mod Esbjerg.

Blandt andet var torsdagens træning den første i lang tid med deltagelse af anfører Lucas Andersen, der tog del i den første del af træningen.

- Det gik som planlagt. Han var med i det omfang, som det var timet og tilrettelagt, så det var positivt, siger Jacob Friis.

Også midtbanespilleren Magnus Christensen, der stod over tirsdagens testkamp mod OB, var tilbage på træningsbanen og er derfor aktuel til søndagens kamp.

- Han var tilbage i fuld træning og er klar til at tage kampen op med de to andre, som gjorde det fornuftigt den anden dag, siger Jacob Friis med henvisning til Robert Kakeeto og Malthe Højholt, der fik en halvleg hver på den bagerste midtbaneposition i 4-3-sejren over OB.

Et af AaB's mål i den kamp blev scoret af Tom van Weert, der blev skiftet ind midtvejs i anden halvleg, før han i kampens slutfase måtte lade sig udskifte.

AaB frygtede, at hollænderen var blevet alvorligt skadet, men allerede torsdag var også han tilbage på træningsbanen.

- Tom fik et slag eller et spark på armen, og derefter var han slet ikke tilstede derinde. Han kunne slet ikke løbe, og han er ikke normalt en pivskid, så jeg tog ham ud, fordi det så ud til at være helt galt. Det var det heldigvis ikke, konstaterer Jacob Friis.

Tom van Weert er dog ikke aktuel til søndagens kamp, hvor han har karantæne, og den kamp bliver også uden skadede Rasmus Thelander.

- Det er ham, der er størst usikkerhed omkring i øjeblikket, og vi må nok desværre formode, at der går lidt længere tid med ham, siger Jacob Friis.