Godt nyt for AaB: Matchfixingsag er skrinlagt

FODBOLD:Det har været en træls uge for AaB, der onsdag aften tabe finalen i Sydbank Pokalen med 2-0 til SønderjyskE.

Fredag kom der dog lidt positive nyheder, da Nordjyllands Politi har truffet afgørelse om, at standse efterforskningen om mulig matchfixing mod AaB i forbindelse med en kamp mellem AaB og OB 18. oktober sidste år.

Anmeldelsen vedrørte, at flere online spiludbydere havde konstateret et usædvanligt spilmønster i forbindelse med spil på, at AaB’s forsvarsspiller Jores Okore skulle modtage advarsel i kampen. Jores Okore modtog gult kort i kampens 92. minut.

- Beslutningen om at standse efterforskningen i sagen skyldes, at politiets vurdering er, at yderligere efterforskningsskridt ikke vil føre til, at der kan rejses sigtelse mod nogen personer i sagen, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Jores Okore været afhørt i forbindelse med sagen, men han har aldrig været sigtet.

Specialanklager ved Nordjyllands Politi David Schmidt Hvelplund oplyser, at politiet ikke i forbindelse med efterforskningen, herunder afhøring af vidner og gennemgang af økonomiske transaktioner, har fundet beviser for, at Jores Okore eller andre skulle være skyldig i noget strafbart.

- Og vi skal for at kunne opnå dom i en straffesag uden for enhver rimelig tvivl føre bevis for tiltalens rigtighed. Det er min opfattelse, at en fortsættelse af efterforskningen ikke vil kunne føre til, at vi kan sigte og tiltale nogen. Yderligere efterforskning vil med andre ord ikke kunne tilvejebringe et afgørende bevis i sagen. Derfor standser vi nu efterforskningen, udtaler David Schmidt Hvelplund.

Jores Okore har sagen igennem fastholdt sin uskyld.

Jeg har ikke og vil ikke være involveret i sådan noget. Jeg går ikke ind for matchfixing eller nogen former for snyd, så jeg ville aldrig nogensinde gøre sådan noget, sagde han dengang til BT.