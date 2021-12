Godt nyt for Aalborg Håndbold før vital CL-kamp

HÅNDBOLD:Efter et par kampe med få ressourcer får Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen formentlig et par ekstra kort på hånden, når det onsdag aften gælder en Champions League-kamp mod Pick Szeged.

Anfører René Antonsen og højrebacken Martin Larsen, der er gået glip af de seneste to kampe mod Kiel og GOG, deltog begge i tirsdagens træning.

- René trænede også fint med i går (mandag, red.). Han har stadig en lille smule ømhed, men han har god bevægelighed, så det ser ud til, at der er minutter i ham i begge ender af banen, siger Stefan Madsen om sin anfører, der pådrog sig en ankelskade for små 14 dage siden i udekampen mod Kiel.

Martin Larsen er knapt så langt i sit forløb ovenpå den forstrækning, han pådrog sig i sidste uge.

- Men han har reageret fint på træningen i dag, så vi har en forhåbning om, at han kan bidrage en smule. I så fald bliver det primært defensivt, fordi problematikken er, at afsæt måske kan trigge hans skade. Derfor skal vi holde ham på gulvet så meget som muligt, men han kan helt sikkert også hjælpe os forsvarsmæssigt, siger Stefan Madsen.

Til gengæld er det sikkert, at Aalborg Håndbold foruden langtidsskadede Sebastian Henneberg også må klare sig uden Jesper Nielsen og Aron Pálmarsson.

- Det går godt fremad for Jesper. Det er stadig hans lyske, der driller en smule, men nu er det ved bare at være en normal ømhed. Han har reageret fint på den træning, vi har udsat ham for. Det er svært at sige, hvornår han er tilbage, men det bliver nok inden for en overskuelig fremtid, siger Stefan Madsen.

Mens Jesper Nielsen er i gang med sin genoptræning, har Aron Pálmarsson endnu ikke indfundet sig i Gigantium, siden han slog hovedet i udekampen mod Ribe-Esbjerg for 10 dage siden.

- Jeg er meget i tvivl om, hvor vi er henne med Aron. Han føler en lille smule ubehag, og derfor tager vi ikke nogen chancer. Han kan nok være ude i en rum tid endnu.

- Det er langt fra sådan, at han ligger derhjemme i et mørkt rum, men han har lidt hovedpine, og det tør vi som sagt ikke tage nogen chancer med, siger Stefan Madsen.

Onsdagens kamp mod Pick Szeged bliver Aalborg Håndbolds tredje hjemmekamp på en uge, og for tredje gang i træk er det med udsigt til en udsolgt Sparekassen Danmark Arena.

- Det bliver en vild kamp. Efter kampen i Szeged sad vi med en fornemmelse af, at vi burde have vundet, men vi var for ineffektive og brændte simpelthen for meget. Det håber jeg, vi kan få rettet op på, for Szeged er jo stadig et af de hold, vi mangler at bevise, at vi kan slå, siger Stefan Madsen.

Kampen er vital i Aalborg Håndbolds jagt på at holde sig til i jagten på en af gruppespillets to øverste pladser, der vil betyde en direkte kvalifikation til kvartfinalerne.

Aalborg Håndbold har 10 point, mens Kiel, Pick Szeged og Montpellier har henholdsvis et, to og tre point mere.

- Jeg står ikke her og taler nogen af vores efterfølgende modstandere ned, men der er ingen tvivl om, at en sejr over Szeged virkelig vil være nøglen til, at vi for alvor kan gå ud at angribe de to øverste pladser i puljen, siger Stefan Madsen.

Kampen mod Pick Szeged fløjtes i gang klokken 18.45.