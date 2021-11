Godt nyt for Aalborg Håndbold - profil melder sin tilbagekomst

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har måttet undvære Mikael Aggefors siden midt i september, hvor den rutinerede målmand pådrog sig en forstrækning i maven. Men nu er der godt nyt fra den svenske VM-sølvvinder.

- Jeg har trænet med mandag og tirsdag med fuld fart, så det går sådan, at jeg skal med truppen onsdag til Holstebro, fortæller Aalborg-målmanden om pokalkvartfinalen mod TTH Holstebro.

- Fysisk er jeg helt ovre min skade, og jeg har haft to vigtige træninger med holdet her i ugen. Men det er klart, at jeg håndboldmæssigt nok ikke er helt på toppen, når jeg har været ude i syv uger, erkender Mikael Aggefors.

At målmanden i denne uge for alvor har kunnet træne med holdkammeraterne igen, har været et særligt vendepunkt for ham.

- Det har været en lang pause, og derfor glædede det mig helt vildt, da jeg i mandags kunne være en del af holdet igen. Samtidig er det en vigtig kamp onsdag, hvor vi skal spille om at komme med til Final4, så det glæder jeg mig også rigtig meget til, fortæller Mikael Aggefors.

Den lange pause har ikke været en fornøjelse for svenskeren, da den har sat ham i en helt uvant position som tilskuer.

- Det har været rigtig specielt, og det er ikke noget, jeg har prøvet før i Aalborg. Til at starte med havde man en følelse af at have efterladt sit hold, men efterfølgende finder man ud af, at det er, som det er. Man kan ikke kan gøre noget ved det, men det har været svært ikke at kunne bidrage, erkender han.

Heldigvis har holdkammeraternes præstationer på banen været med til, at gøre det lidt nemmere for Mikael Aggefors, der fra tilskuerpladserne har set Simon Gade få hovedansvaret mellem stængerne - med enkelte supplerende bidrag fra unge Nichlas Ludvigsen.

- Jeg synes, Simon og resten af holdet har gjort det godt. De har jo vundet alle ligakampene siden min skade og har også været rigtig stærke i Champions League. Simon har stået på et højt niveau, som han generelt har, siden han kom til Aalborg, så det kan man ikke klage over, anerkender han.

Kampen mellem Aalborg Håndbold og TTH Holstebro fløjtes i gang onsdag klokken 20.30 i Gråkjær Arena.