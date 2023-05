Godt nyt fra AaB's skadestue inden Lyngby-kamp

AALBORG:AaB-truppen er godt i gang med forberedelserne frem mod den ekstremt vigtige udekamp mod Lyngby. Ved torsdagens træning var der positive meldinger på både Allan Sousa og Marco Ramkilde.

AaB-træningen var i det hele taget spændende at følge, da der blev arbejdet med spil mod et lavtstående forsvar, hvilket AaB ikke har haft videre held med i de to foregående kamp mod FC København og senest FC Midtjylland.

Oscar Hiljemark stillede løbende en række spørgsmål til sine spillere, men oftest havde de svært ved at svare på dem. Stilheden var påfaldende, så svenskeren måtte et par gange selv komme med svarene. Det så dog ud til, at spillerne forstod pointerne, for der var god kvalitet i det meste af det, der blev foretaget fra AaB-spillernes side. Der var gode visioner i de skærende pasninger, skarphed i afslutningerne og konsekvens i de defensive indgreb.

Blandt andet havde Kasper Jørgensen og Oliver Ross en tackling, der gav mindelser om Tipslørdag-fodbold fra de glade 80ere. Den tackling ville selv Roy Keane og Paul Ince have været stolt af at være part i.

Den sendte Jørgensen til tælling, mens Oliver Ross bed smerten i sig og nægtede at lægge sig ned, selvom det var tydeligt, at den syngende tackling havde sat sig sine spor.

I det hele taget så Kasper Jørgensen skarp ud i torsdagens træning, så det er en skam, at han er i karantæne mod sin tidligere klub.

Med i træningen var også Marco Ramkilde. AaB-angriberen blev skadet i slutminutterne af udekampen mod OB, og det lignede ved første øjekast en skade, der kunne være sommerferiefremkaldende for Ramkilde, men så slemt er det ikke gået.

- Jeg er tilbage i fuld træning, og jeg regner med at være klar til næste kamp. Det var heldigvis ikke så slemt som først antaget. Heldigvis da, siger Marco Ramkilde.

Han medgiver, at han selv er positivt overrasket over at være tilbage i fuldt vigør.

- Jeg var forholdsvis sikker på, at den ikke var supergod. Heldigvis tog jeg fejl. Jeg troede lige i momentet, at det var en fiber, men vi fik lavet scanningen to dage efter, og det viste sig at der ikke var det store.

- Jeg er stadig lidt øm, men nu har vi har kørt en masse behandling på det, så jeg er klar igen, siger Marco Ramkilde, der gav sig 100 procent i torsdagens træning.

God fornemmelse

Han lægger ikke skjul på, at det har været en alt andet end sjov oplevelse at sidde udenfor i de seneste par kampe.

- Det har været frustrerende. Særligt i pokalfinalen, for det var en kamp, som jeg gerne ville have deltaget i. Det var en stor oplevelse bare at være på stadion den dag. Og generelt i den her periode, hvor det hele spidser til, der vil jeg gerne ind og bidrage. Jeg er positiv over, at det trods alt kun var to kampe, trøster Marco Ramkilde sig med.

Marco Ramkilde var tilbage på træningsbanen efter små to ugers fravær. Arkivfoto: Bente Poder

Den hårdtarbejdende angriber har været savnet, da han i flere kampe i foråret har bidraget med overarbejde til modstandernes forsvarsspillere, når han er kommet ind fra bænken. Nu er han klar til at spille en rolle i AaB-jagten på en ny superligasæson, og Ramkildes fornemmelse inden de to potentielt meget nervepirrende kampe er god.

- Det er bare fedt, at det ikke var så galt, som jeg frygtede. Forhåbentlig kan jeg hjælpe holdet og klubben i de her afgørende kampe.

- Vi er ved at være vant til at spille finaler og vigtige kampe, så jeg synes, det ser godt ud for os inden de her kampe, siger Marco Ramkilde.

En anden offensiv AaB-spiller, der til gengæld har været ude med noget, der minder om en fiber er Allan Sousa. Han er i klar bedring.

Ved torsdagens træning var han i stand til at sparke på mål og sprinte. Han ligner i det hele taget en mand, der er relevant til mandagens kamp i Lyngby, hvilket også bekræftes af cheftræner Oscar Hiljemark, der oplyser til Nordjyske, at det ser positivt ud for brasilianeren.