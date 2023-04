Godt nyt fra Aalborg Håndbolds skadestue

AALBORG:Der var en blanding af eufori og lettelse i luften, da Aalborg Håndbold lige op til påske sikrede sig førstepladsen i grundspillet. Direktør Jan Larsen stormede ind og på banen og var godt i gang med at klemme luften ud af en storspillende Mads Hoxer, da sejren over KIF Kolding og dermed førstepladsen i grundspillet var en realitet.

Normalt ville en førsteplads i grundspillet ikke få Aalborg Håndbold helt op at støde, men de seneste ugers skadeshelvede har naturligvis sat sine spor.

Mikkel Hansen er fortsat sygemeldt. Aron Palmarsson døjer med det ene baglår, Lukas Sandells ene fod har også dikteret en pause til den svenske højreback. Felix Claar har undervejs også været ude, men han er tilbage igen. Jesper Nielsen har en skulderskade, som han er blevet opereret for.

Desuden har Sebastian Barthold, Andreas Flodman og Buster Juul også alle siddet ude i kortere eller længere perioder. Derfor har skader været og er fortsat et stort tema i Aalborg Håndbold.

Fredag går det løs med mellempuljespillet med en udekamp mod Ribe-Esbjerg, som man besejrede i næstsidste runde af grundspillet. Her håber Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen på, at han kan give et comeback eller to.

- Det ser godt ud i forhold til Arons skade. Han burde snart være klar igen. Det ser også godt ud i forhold til Lukas. Vi håber, at han kan genoptage holdtræningen i denne uge, siger Stefan Madsen.

- I forhold til Jesper Nielsen har det lidt længere udsigter. Han er blevet sat tilbage i sin genoptræning af noget sygdom, og det er i forvejen et længerevarende projekt at få ham tilbage på banen, siger Stefan Madsen.

Der er til gengæld et andet navn, som måske snart gør comeback hos Aalborg Håndbold.

- Martin Larsen er i stand til at træne med, og han ser fysisk skarp ud, så det er et spørgsmål om tid, før han kommer i kamp. I Martins tilfælde er vi dog også meget bevidste om, at vi ikke skal forcere noget. Der er noget tryghed forbundet med at komme tilbage fra en knæskade, og han skal se, hvordan knæet reagerer, når det kommer ud i yderstillinger. Der vil være et naturligt behov for at mærke, at det holder, siger Stefan Madsen.

Med de mange skader er der blevet trukket enorme veksler på spillere som Henrik Møllgaard, Mads Hoxer, René Antonsen og Felix Claar. Samtidig har en række unge spillere bestået deres ilddåb. Samlet set har det givet noget helt specielt til sammenholdet i Aalborg-truppen.

- Man taler ofte om at rykke sammen i bussen i den slags situationer. Der må jeg bare rose alle vores spillere for virkelig at have fundet sammen i en svær tid. Der er tænkt mange kreative og alternative tanker for at finde ud af, hvordan man kunne hjælpe holdet bedst muligt, siger Stefan Madsen.

Stærkt sammenhold

Et strålende eksempel på det stærke sammenhold var Champions League-kampen mod GOG på hjemmebane. Her så man blandt andet en Aron Palmarsson være helt oppe i det røde felt på tilskuerpladserne, og han kom hele tiden med råd til spillerne på bænken.

- Jeg har set en gruppe, hvor man vil hinanden det bedste, og det er et fantastisk fundament til de resterende kampe i sæsonen. Vi kommer ind til puljespillet med en rigtig god fornemmelse efter de seneste udfordringer, siger Stefan Madsen

Her venter i første omgang en mellempulje med Skjern, KIF Kolding og Ribe-Esbjerg.

- Vi har i frisk erindring, hvor meget besvær KIF Kolding har givet os i denne sæson, så det ved vi, bliver hårdt. Ribe-Esbjerg kan også gå ud at spille frit. De har ikke noget at tabe. Så er der Skjern. Ligesom os kæmper de også med skader og personel, men vi ved også, at Skjern nok skal være der, når det er slutspil.

- Vores fordel er, at vi kommer ind med to point. Hvis vi kan vinde vores hjemmebanekampe og finde et par sejre på udebane, så ser det godt ud, siger Stefan Madsen