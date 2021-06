Godt nyt fra Mors-Thy Håndbold: - Jeg tør næsten ikke sige det

HÅNDBOLD:Det er mere end halvanden måned siden, at Mors-Thy Håndbold spillede den sidste kamp i Håndboldligaens nedrykningsspil, men nu er ventetiden snart forbi.

I den kommende weekend slutter Jonas Wille sin periode som cheftræner for holdet med et brag, når nordvestjyderne for første gang deltager i pokalturneringens Final4.

- Vi har forsøgt at træne så godt som muligt, og vi har også spillet en pokalkamp og et par træningskampe, så jeg føler, at vi er så klar, som vi kan blive, siger nordmanden forud for stævnet i Boxen i Herning.

- Heldigvis har spillerne været gode til at holde intensitet og koncentration i træningen, så der har ingen motivationsproblemer været. Desuden har vi benyttet ventetiden til at få gjort hele truppen skadesfri - for første gang siden november.

- Det sidste tør jeg dog næsten ikke sige højt, for sidst jeg gjorde det, regnede skaderne ned over os, siger Jonas Wille, mens man næsten kan høre ham krydse både fingre og tæer.

Mads Hoxer Hangaard er oppe i omdrejninger igen hos Mors-Thy. Arkivfoto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Mads Hoxer Hanggaard, Emil Bergholt og Frederik Tilsted skulle altså være til rådighed i Boxen, og det giver holdet et boost i forhold til det decimerede mandskab, der havde svært ved at vinde håndboldkampe i anden halvdel af den afsluttede ligasæson.

Mors-Thy møder i pokalsemifinalen Skjern Håndbold, og Jonas Wille har haft god tid til at forberede sig på modstanderen. Men taktikken kan være nok så perfekt, uden at det er en garanti for noget som helst.

- Det er reelt umuligt at vide, hvad der er den optimale opladning til sådan en kamp. Det mentale spændingsniveau er bare et af de ekstremt mange parametre, der spiller ind, når man står i så stor en kamp. Men vi har før slået Skjern, ligesom vi har spillet lige op med Aalborg og slået TTH Holstebro tidligere på sæsonen, så vi ved, at vores topniveau rækker til at være med, fastslår han.

Jonas Wille har derfor sigtekortet indstillet på minimum en finale i Boxen.

- Det ville være fantastisk at komme i en finale med det her flotte hold og den fine klub, som Mors-Thy er. Det er fuldt muligt og er egentlig vores eneste fokus lige nu. Men står vi i finalen, så kan alt ske, påpeger Jonas Wille.

Den anden semifinale i Santander Cuppen står mellem Aalborg Håndbold og GOG.