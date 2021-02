Godt nyt om AaB-duo før Randers-kamp

FODBOLD:Når AaB på søndag får besøg af Randers FC i Superligaen, har cheftræner Martí Cifuentes fået flere valgmuligheden på spillerhylden.

Jakob Ahlmann, der blev knæskadet for en måned siden, og Frederik Børsting, der måtte opgive at blive klar til kampen mod Brøndby senest, har begge trænet fuldt med siden onsdag.

- Det går meget bedre med Ahlmann, så nu handler det meget om, hvorvidt han kan give helt los, for det er altid en lille udfordring, når man har haft et vrid i knæet, siger Martí Cifuentes.

- Hvad Frederik Børsting angår, så havde han for mange smerter før Brøndby-kampen - efter at han fik et slag i premieren mod FCK - men to dages hvil gjorde arbejdet, og nu ser han ud til at være godt kørende igen, uddyber AaB-træneren.

Martí Cifuentes i aktion under AaB's træning på kunststofbanen i Gistrup. Foto: Henrik Bo

Han tør dog ikke garantere, at duoen er med i truppen søndag mod Randers FC.

- Jeg håber det, men vi afventer lige lørdagens træning, før vi træffer en endelig beslutning om deres deltagelse.

Det samme gør sig gældende for nyerhvervelsen Rufo, der fredag trænede for anden dag i træk.

- Torsdagens holdtræning var hans første siden 21. december, men han ser ganske fit ud, så selvom han ikke er på 100 procent, så vil jeg ikke afvise, at han kan få nogle minutter på søndag. Men uanset hvad, så tror jeg ikke, at der går så længe, før han kan hjælpe holdet, siger Martí Cifuentes om sin spanske landsmand.

Skadelisten omfatter fortsat Lucas Andersen og Oscar Hiljemark. Ingen af de to har trænet med i denne uge, og AaB's cheftræner tør fortsat ikke give noget bud på, hvornår de kan være klar igen.