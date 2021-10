Godt nyt om Aalborg Håndbold-stjerner inden vigtig Champions League-kamp

HÅNDBOLD: For første gang siden han blev skadet i en ligakamp mod TMS Ringsted 8. september kommer Aron Pálmarsson formentlig i kamp for Aalborg Håndold, når det onsdag aften gælder hjemmekampen i Champions League mod hviderussiske HC Meshkov Brest.

Den islandske bagspiller, der i sommer kom til Aalborg fra Champions League-vinderne Barcelona, har nemlig overvundet sin lyskeskade og deltaget i træningen både mandag og tirsdag.

- Jeg håber rigtig meget på, at der er nogle minutter i Aron i morgen (onsdag, red.). Det har set rigtig godt ud på det seneste, og han har trænet fint med, så hvis han ikke får nogen tilbagefald, tror jeg, at vi får ham at se i morgen, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Han kan også glæde sig over, at Henrik Møllgaard er kampklar. Landsholdsspilleren måtte udgå med lægproblemer, da Aalborg Håndbold i torsdags tabte til tyske SC Magdeburg i semifinalen ved VM for klubhold.

- Møllgaard har reageret rigtig godt på det, vi har gjort, siden han måtte gå ud mod Magdeburg, og han har også trænet med i dag, så han skulle være klar, siger Stefan Madsen, der foruden langtidsskadede Sebastian Henneberg dog fortsat må se bort fra målmand Mikael Aggefors.

Aalborg Håndbold-lejren landede søndag i Danmark efter en lille uges ophold i Saudi Arabien, hvor VM for klubhold blev afviklet, men allerede onsdag går det altså løs igen i Champions League.

- Ressourcemæssigt ser det egentlig ok ud situationen taget i betragtning, men vi har selvfølgelig set en del til hinanden på det seneste. Folks lunter er nok lidt kortere end normalt, men det er naturligt nok. Vi er helt klar til kamp, og vi glæder os meget til at spille på hjemmebane igen, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold endte på tredjepladsen ved VM for klubhold, men nederlaget i semifinalen til Magdeburg nager stadig. Især efter at tyskerne i finalen slog Barcelona.

- Det gør nok bare, at det gjorde endnu mere ondt. Barcelona har i øjeblikket ikke den samme olie på deres maskineri, som man har set før. Det var fortjent, at Magdeburg vandt, og de gør det rigtig godt, men vi sad jo med fornemmelsen af, at vi kunne have slået dem, siger Stefan Madsen.

Håndboldlivet går dog hurtigt videre, og nu gælder det altså en helt ny opgave i form af Meshkov Brest, der fortsat har sæsonens første Champions League-point til gode.

- Det er en speciel opgave. De har ikke skrabet nogen point sammen, men man skal huske på, at de også har haft nogle folk ude. Nu har de fået flere ressorucer i form af Jaka Malus, der er en rigtig dygtig playmaker, og Pawel Paczkowski på højre back.

- Deres altoverskyggende spiller har været Stas Skube, som sætter tingene godt sammen og er en vanvittig dygtig duelspiller. Vi har på fornemmelsen, at vi mødes af mange dueller mod ham, og derfor skal vi stå tæt omkring ham, men samtidig har de også et par rigtig dygtige fløje.

- Det er et rigtig stærkt hold, som vi har stor respekt for, men vi ved også, at de er et af den slags hold, hvor der er stor forskel på, om de spiller hjemme eller ude. Det bliver vores opgave at bekræfte dem i, at de er på udebane, og at de får det rigtig svært, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Jutlander Bank Arena klokken 18.45.