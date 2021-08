Godt nyt til AaB: Her er status før braget mod AGF

FODBOLD:Trods flere uheld i løbet af ugen ser AaB ud til at kunne stille med samme hold som for en uge siden, når det søndag gælder hjemmekampen mod AGF.

I sidste søndags 0-0-kamp mod Silkeborg udgik Jakob Ahlmann med en skade, og onsdag måtte både Anders Hagelskjær og Kasper Kusk opgive at gennemføre træningen.

Kasper Kusk var dog allerede på træningsbanen igen torsdag, mens Jakob Ahlmann og Anders Hagelskjær har trænet med fredag og lørdag.

- Det ser ud til, at de er klar. Nu skal jeg have den sidste snak med lægestaben og spillerne selv, men det var en god træning for dem, og de havde en god følelse, så jeg forventer positivt nyt, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Lørdagens træning var også med deltagelse af Louka Prip, der ellers måtte stå over fredag.

- Det var en let træning i går, så vi var enige om, at Louka skulle blive indendørs og komme sig over nogle småproblemer, han har haft, men han er helt klar, siger Martí Cifuentes, der foruden langtidsskadede Lucas Andersen dog må se bort fra sin landsmand Rufo, der pådrog sig en knæskade for 14 dage siden i 0-1-nederlaget til FC Midtjylland.

Søndagens opgør mod AGF kan blive en særlig oplevelse for Martí Cifuentes, der for første gang i sin tid som AaB-træner kan se frem til en hjemmekamp på et næsten fyldt stadion.

I samarbejde med Spar Nord, Aalborg Portland og Det Nordjyske Mediehus har AaB inviteret til gratis fodbold, og de omkring 10.000 billetter er alle blevet revet væk.

- Det ser jeg rigtig meget frem til. Atmosfæren på stadion var noget af det, jeg blev tiltrukket af, da jeg kom her, og det behøver ikke engang være fyldt, for at det er en fantastisk oplevelse. I foråret så vi, hvordan 4000 tilskuere kunne hjælpe os, så jeg ser frem til at opleve atmosfæren i morgen, siger Martí Cifuentes.

Søndagens modstandere fra AGF har præcis som AaB sæsonens første sejr til gode, efter at det blot er blevet til to point i sæsonens første tre kampe.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at påvirke kampen. I hvert fald ikke for os. Vi er ivrige efter at få den første sejr, og vi ville gerne have haft nogle flere point, men vi tager det kamp for kamp. Silkeborg viste i aftes mod Viborg, at de ikke er et nemt hold at spille mod, og alle kender potentialet hos vores to første modstandere, FCK og FC Midtjylland.

- Jeg er ikke bekymret, for jeg ved, at vi er i stand til at levere en god indsats, som kan give os tre point. Det forventer jeg, at vi kan give tilbage til vores fans, siger Martí Cifuentes.

Der er kampstart søndag klokken 18.

