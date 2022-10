Godt nyt til formstærke Hobro

FODBOLD:Hobro IK skal forsøge at forlænge en god stime, når Næstved søndag kommer på besøg på DS Arena.

Himmerlændingene er ubesejrede i de seneste fire kampe i Nordicbet Ligaen og er kravlet op på den rigtige side af nedrykningsstregen.

- Tager vi pokalkampen mod FCK med, er vi ubesejrede i ordinær tid i de seneste fem kampe, hvoraf vi har spillet til nul i de fire turneringskampe, og det skal vi forsøge at holde fast i. Med de spillere, vi har fået tilbage fra skader, står vi også et bedre sted end for en måned siden, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Han måtte i sidste søndags 0-0-kamp mod Fredericia udskifte Simon Jakobsen i pausen, men forsvarsstyrmanden er klar igen.

- Simon fik en hovedskade i Fredericia og var lidt omtumlet, hvorfor vi tog ham ud, men efter et par fridage, har han trænet med de sidste dage, siger Martin Thomsen.

Til gengæld er en anden forsvarsspiller Jesper Bøge formentlig ude i resten af efteråret på grund af den skade, han pådrog sig i kampen mod FC København.

Det kan måske give plads til nytilkomne Soumaïla Ouattara fra Burkina Faso.

- Han har lige skullet vænne sig til tingene her, men han har haft en god træningsuge, hvor vi har set, at han er en rigtig god duelspiller, der dog selvfølgelig skal have finpudset relationerne med de andre.

- Når vi henter en landsholdsspiller med det cv, er det klart, at det er tanken, at han på sigt skal gøre en forskel for os, men defensivt har vi jo præsteret rigtig godt, så det er ikke nemt at komme ind på holdet. Vi håber dog, at han kan komme ind og snuse lidt til det i de sidste tre kampe, og så venter der på den anden side af nytår en god opstart, siger Martin Thomsen.

Næstved vandt sæsonens første indbyrdes møde med Hobro med 2-0, men må søndag klare sig uden Nordicbet Liga-topscorer Mileta Rajovic og midtbanespilleren Mark Kongstedt, der begge har karantæne.