Godt og dårligt nyt til AaB før Brøndby-kamp

FODBOLD:Det bliver efter alt at dømme igen med Rasmus Thelander på holdet, når AaB søndag tager imod Brøndby i 3F Superligaens mesterskabsspil.

En skade har holdt AaB's forsvarsstyrmand ude af de seneste tre kampe mod Silkeborg, FC Midtjylland og Randers, men i de seneste dage har Rasmus Thelander været tilbage på træningsbanen. Således også lørdag, hvor han igen gennemførte hele træningen.

Se billeder fra træningen nederst i artiklen.

Til gengæld bliver søndagens kamp uden anfører Lucas Andersen, der måtte udgå af onsdagens 2-2-kamp i Randers og ikke har været på træningsbanen siden.

- Jeg er ikke blevet klogere på, hvor længe Lucas er ude, men jeg ved, at han ikke er med søndag, siger AaB-træner Lars Friis, der også må se bort fra ligeledes skadede Magnus Christensen og Rufo.

Omvendt er Malthe Højholt og Anders Hagelskjær tilbage efter overstået karantæne, og AaB'erne kan også glæde sig over, at man i den seneste hjemmekamp mod Brøndby hentede en meget overbevisende 3-0-sejr.

AaB's trup mod Brøndby 1 Jacob Rinne, 2 Kristoffer Pallesen, 3 Jakob Ahlmann, 4 Mathias Ross, 5 Daniel Granli, 6 Pedro Ferreira, 8 Iver Fossum, 9 Milan Makaric, 14 Malthe Højholt, 15 Anders Hagelskjær, 17 Kasper Kusk, 18 Louka Prip, 19 Anosike Ementa, 26 Rasmus Thelander, 32 Casper Gedsted, 36 Gudmundur Thórarinsson, 38 Oliver Ross, 39 Kasper Høgh og 40 Theo Sander. VIS MERE

- Det kunne da være sjovt at gøre igen. Vi har lagt en plan, og det har Brøndby også, men vi skal huske, at det kun er en del af det. Det handler også om, hvordan vi møder op på dagen og får spillet kampen, for der er så meget mentalt i det i den her vanvittigt spændende turnering, siger Lars Friis.

Brøndby er uden sejr i de seneste 10 superligakampe, men ligner et hold i fremgang efter først 1-1 mod FC København og siden 2-2 mod FC Midtjylland i holdets to seneste kampe.

- Jeg har set et Brøndby-hold med masser af energi og tro på tingene. De har hentet to flotte point mod først de kommende mestre fra FC København og så mod FC Midtjylland efterfølgende. Det viser kvalitet, og at de ikke er slået, siger Lars Friis.

I forhold til torsdagens kamp i Herning må Brøndby dog stille op uden den karantæneramte anfører Andreas Maxsø.

AaB-træning før BIF