Godt og dårligt nyt til AaB: Her er status før Vejle-kamp

FODBOLD:Kasper Kusk skulle egentlig være startet på banen, da AaB sidste søndag tog imod AGF, men problemer med nakken fik offensivspilleren til at trække sig under opvarmningen, og den skade gør ham også tvivlsom til mandagens udekamp mod Vejle Boldklub.

Kasper Kusk har godt nok været på træningsbanen i denne uge, men problemerne er ikke ovre af den grund.

- Kusk har desværre stadig nogle smerter i nakken, så jeg skal have en sidste samtale med lægestaben om, hvordan det ser ud i forhold til i morgen. Det er rigtigt, at han har haft nogle træninger i løbet af ugen, men det er ham, jeg er mest usikker på lige nu. Det handler om hans egen følelse af, om han er på 100 procent. Vi må respektere hans fornemmelse, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Til gengæld er der godt nyt om Frederik Børsting, der ellers måtte stå over træningen tidligere på ugen.

- Han havde en vigtig træning i fredags, som han klarede godt. Derfor besluttede vi, at han skulle have en let træning i går, og i dag kom han også godt gennem træningen. Truppen er ikke udtaget endnu, men her til sidst kunne han jo stå og sparke frispark, så jeg er sikker på, at han er klar, siger Martí Cifuentes.

AaB må med sikkerhed se bort fra den langtidsskadede anfører Lucas Andersen samt spanske Rufo. Sidstnævnte er også et godt stykke fra et comeback.

- Det er svært at sige præcist, hvornår han er klar, men der går nok mellem seks og otte uger. Det positive er, at det går bedre dag for dag, men i øjeblikket tager vi det lidt uge for uge, og så må vi vurdere det hen ad vejen, siger Martí Cifuentes.

Mandagens kamp i Vejle fløjtes i gang klokken 19.

