Godt og dårligt nyt til pressede Hobro

FODBOLD:Når landets næstbedste fodboldrække på grund af landsholdsterminer ligger stille de næste 11 dage, må Hobro IK kigge på en tabel, hvor himmerlændingene ligger placeret under nedrykningsstregen.

Det er en kendsgerning, efter at det søndag blev til et 0-2-nederlag på udebane til rækkens tophold fra Vejle Boldklub. Dermed har de seneste otte kampe blot givet to point til Hobro, der dermed har byttet plads med Hillerød i stillingen.

- For første gang i sæsonen havde vi valgt at ændre strategi ved at rykke en angriber (Muamer Brajanac, red.) ned på siden af midtbanen for at gøre det mere kompakt. Jeg er okay tilfreds med, hvordan vi lykkedes med at lukke dem ned, men desværre fik de scoret kort inde i anden halvleg.

- Efterfølgende havde vi en af kampens største chancer ved Mu (Muamer Brajanac, red.). Det kunne have givet en anden kamp, men desværre fik vi ikke scoret, så selv om vi står her og kan være tilfredse med, at en del af vores plan lykkedes, er det jo pointene, der tæller, og dem fik vi desværre ikke nogen af, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Nederlaget betyder, at Hobro står noteret for seks point efter sæsonens første ti kampe, og det er et færre end Hillerød på den rigtige side af nedrykningsstregen. Sæsonen begyndte ellers så godt med fire point i to kampe, men efter salget af anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen til Randers FC, er det altså blot blevet til to point i otte kampe.

- Vi har været hårdt ramt. Det er rigtigt, at vi ikke har vundet, siden MP blev solgt, men i den periode har vi også haft skader til Frederik Mortensen, Jacob Tjørnelund og Don Deedson. De begynder heldigvis at nærme sig igen, så vi skal bruge landsholdspausen til for alvor at komme til kræfter igen, siger Martin Thomsen.

En af de spillere, der skal løfte den tunge arv efter Mikkel Mejlstrup Pedersen er Frederik Mortensen, der søndag gjorde comeback efter en måneds skadespause.

- MP var en vigtig spiller for os og vores anfører, så det har helt sikkert skabt et tomrum, at han ikke er her mere. Vi savner ham, men det er bestemt ikke hele forklaringen på, at vi ikke har vundet i et stykke tid. Et hold er mere end én spiller, så vi andre må træde i karakter, og det arbejder vi på hver dag.

- For mig har det selvfølgelig været voldsomt frustrerende at være skadet, for jeg vil gerne tage noget mere ansvar, men det er svært, når man er skadet. Man skal have styr på sig selv, inden man kan begynde at stille krav til holdkammeraterne, men jeg håber, at det går fremad herfra, for jeg er klar til at gøre alt, hvad jeg kan for, at vi får det her tilbage på skinner, siger Frederik Mortensen.

Midtbanespilleren Frederik Mortensen gjorde søndag comeback efter en måneds skadespause. Foto: Martin Damgård

Hobro IK's næste opgave er torsdag 29. september, hvor der hjemme på DS Arena venter et vigtigt bundslag mod Fremad Amager. Til den kamp kan Hobro-holdet måske blive forstærket af angriberen Don Deedson, der fortsat sad udenfor med en skade søndag.

- Det håber vi. Der er halvanden uge til, og han er begyndt at gøre fremskridt, men det bliver lige på grænsen, i forhold til om han når det. Det er en semistor muskelskade, han har haft, og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på. Han er dog en rigtig vigtig spiller for os, og han kan også gøre en forskel i en jokerrolle, siger Martin Thomsen.

Til gengæld er der ikke godt nyt om angrebskollegaen, evigt uheldige Mads Hvilsom, der i næste uge atter skal opereres.

- Den skade, han har haft, driller ham stadig. Han har godt kunnet træne lidt, men han er stadig en smule hæmmet i sine bevægelser, og det har vi taget konsekvensen af. Jeg håber, at han kan nå at byde lidt ind til sidst i efteråret, men ellers må han komme ind og give den fuld gas i den anden halvdel af sæsonen, siger Martin Thomsen.