Gotfredsen vinker farvel til Hobro IK

FODBOLD:Det har været en svingende tid i Hobro IK for 31-årige Nicholas Gotfredsen. Forsvarsspilleren har i perioder kæmpet hårdt for spilletid, og nu er tiden i fjordbyen ovre for den tidligere AaB-spiller.

Han stopper således denne sommer ved sit kontraktudløb. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Nicholas er en sand kriger, der har den helt rigtige indstilling til tingene. Han er yderst professionel og selv i perioder med manglende spilletid, har han arbejdet stenhårdt. Han yder altid sit bedste og der har ikke været en finger at sætte på hans tid i Hobro IK, udtaler sportschef Jens Hammer Sørensen.

Gotfredsen kom til Hobro i 2016. Han har siden spillet 72 kampe og scoret fem mål.