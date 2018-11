Grænsehandel før lukketid: Aalborg fyldte indkøbskurven med to point

HÅNDBOLD: En klog mand sagde engang, at det ikke er slut, før haluret lyder. Og det var de nok ganske fint tilfredse med i Aalborg-lejren efter onsdagens udekamp mod SønderjyskE. For det var nemlig først kort før lukketid, at nordjyderne fandt frem til kassen, lagde varerne på båndet og forlod grænsehandlen med en 30-27 sejr.

Aalborgenserne var til opgøret ramt på bredden. Godt nok havde Henrik Møllgaard snøret håndboldskoene, men den rutinerede Aalborg-spiller kom ikke i aktion. Samtidig måtte cheftræner Stefan Madsen også se bort fra Jesper Meinby, hvilket gjorde, at der blev trukket store veksler på specielt Omar Ingi Magnusson.

Nordjyderne har fået for vane at komme buldrende de første minutter, og denne onsdag var ingen undtagelse. Der var ikke blinket mange gange, før Sebastian Barthold bragte Aalborg på 3-0. Og havde kampen været spillet for en håndfuld sæsoner siden, kunne allerede dét have rystet sønderjyderne.

Der er så bare sket noget med dem, de lyseblå. Modstandsdygtigheden er vokset markant og de kæder, der smeder kollektivet sammen, har været så stærke, at SønderjyskE har overrasket, ikke bare mange håndboldinteresserede, men også modstanderne og byder sig til i ligaens øverste halvdel.

I fraværet af Jesper Meinby hvilede der et stort pres på Omar Ingi Magnusson, der spillede fuld tid og ofte skulle tage de afgørende beslutninger. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix)

Derfor kunne Aalborg Håndbold heller ikke, trods flere firemålsføringer, 10-6, 12-8, hægte hjemmeholdet af. I offensiven fandt nordjyderne egentlig frem til ganske gode muligheder, spillede tålmodigt, men forfaldt også til i perioder at vælge de lidt for forhastede afslutninger.

Andreas Holst lagde godt ud fra distancen, sammenspillet mellem Omar Ingi Magnusson og Janus Smarason udfordrede hjemmeholdets fodarbejde, men nordjyderne løb også ind i blindgyder mod et aggressivt SønderjyskE-forsvar.

Fra pausestillingen 15-13, plus to til Aalborg, fik sønderjyderne for alvor tændt op under hjemmepublikummet i Skansen. Et decideret forfærdeligt sted at være udehold. Sådan så det i hvert fald ud på aalborgenserne. For da Chris Jørgensen, den tidligere Aalborg-spiller, bragte sønderjyderne foran for første gang i kampen, 18-17 efter 41 minutter, kunne man fornemme en smule usikkerhed sprede sig i Aalborg-lejren.

Aggefors‘ procentmæssige overtag til kollega Kristian Pedersen i den anden ende skrumpede ind, skiftede til sønderjysk side og spillede bestemt også en rolle i, at Aalborg Håndbold gik fra føring til at jagte.

Mikael Aggefors ærgrer sig over en bold der gik i mål, men til slut kunne målmanden juble. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Aalborg har tidligere i sæsonen haft den her topholdskamp, som de har kunnet trykke på mod slutningen, når tingene skal afgøres. Mod SønderjyskE virkede det dog til, at nordjyderne famlede lidt efter at finde den.

I stedet hev cheftræner Stefan Madsen syv mod seks-spillet op af hatten, og det gav pote. 23-23 blev til 25-23 på to uhyre vigtige scoringer af Andreas Holst, og da Saugstrup kort efter scorede til 27-24 med under fire minutter igen, blev den fornødne distance til sønderjyderne opbygget igen.

Om det var topholdsknappen, der blev ramt, tja. Den virkede i hvert fald. 30-27 sejr. Aalborg indtager igen førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen.