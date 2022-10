Granli og Hamren er optimistiske på AaB's vegne

FODBOLD:AaB har været presset på de centrale forsvarspositioner, siden man solgte Mathias Ross til Galatasaray. En af problemstillingerne har været, at Daniel Granli har været ude med en skade.

Mandag gjorde den norske stopper langt om længe comeback i AaB's startopstilling, og det gjorde han med stor autoritet. Det var tæt på umuligt at se, at han ikke har spillet ret meget - næsten ingenting i denne sæson.

- Det var jo min første hele kamp i denne sæson, så det var fint at være tilbage. Vi skulle have haft tre point, men personligt fik jeg 90 minutter, så den del var fin, siger Daniel Granli.

- Aftalen var, at vi måtte se, hvordan det gik, men jeg følte mig frisk, så det var bare med at køre på. Der var ingen problemer. Det var først og fremmest fint at være tilbage. Min fornemmelse var, at det gik godt. Der er selvfølgelig nogle ting, som kan blive bedre, men det kommer med flere kampminutter. Nu fik jeg en hel kamp, og så er det bare med at bygge på, siger Daniel Granli.

Granli var stærkt medvirkende til, at AaB kun i ganske få sekvenser blev udfordret defensivt af AC Horsens. Og selvom det omvendt ikke blev til AaB-scoringer, så var der klart noget positivt at hente i den defensive præstation i Horsens.

- Det var selvfølgelig godt at være med til at holde nullet. Det er jo mit primære job, som forsvarsspiller. Det var vigtigt, at vi spillede til nul. Det tager vi da med videre til næste kamp. Defensiven fungerede godt med forsvarskæden og Theo, konstaterer Daniel Granli, der også fik ros fra Theo Sander, der stod en fejlfri kamp i sin blot anden superligaoptræden.

- Granli og Kramer er to fantastiske gutter at arbejde sammen med. Der var god kommunikation hele kampen, og det hele var meget afklaret. Vi havde aftalerne på plads, så det var meget godt, siger Theo Sander.

Med en defensiv i klar fremgang, er det først og fremmest et spørgsmål om at få skabt nogle flere chancer, der fylder hos det nordjyske superligahold.

- Jeg føler, vi skaber en del i første halvleg. Det kommer ved, at vi spiller, men i anden halvleg slipper vi taget lidt, fordi vi ikke turde at spille helt så meget. Der skaber vi heller ikke de samme muligheder, siger Daniel Granli.

Nordmanden føler sig dog overbevist om, at den gordiske knude, som nærmest tegner sig rent offensivt, nok skal blive løst i de kommende kampe.

- Vi vil gerne score nogle flere mål, men det skal nok komme. Vi ved, hvilken kvalitet, vi har i den offensive del af spillet, så når først vi får hul igennem, så skal det også nok blive godt.

Hamrén ser fremgang

AaB-træner Erik Hamrén er helt på linje med Daniel Granli. Der var nemlig fremskridt at spore i AaB-præstationen i Horsens.

- Vi spillede, som jeg gerne vil have, vi skal spille, i de 30-35 første minutter. Vi fik skabt nogle målchancer, og vi kunne have skabt flere, hvis den sidste pasning havde været lidt bedre, siger den svenske træner.

- I anden halvleg tabte vi for mange bolde. Det blev en kamp på Horsens' præmisser. Spillerne skal dog have kredit for, at de gjorde, alt hvad de kunne. Det er dog klart, at der nogle ting, vi skal blive bedre til.

- I de to seneste kampe mod OB og nu mod Horsens, så har modstanderen ikke skabt så meget, og det er en start. Men vi vil vinde kampe, så vi skal blive bedre offensivt. Vi skal til flere chancer, så vi kan score flere mål, siger Erik Hamrén, der hæfter sig ved, at han trods de manglende sejre ser fremgang i AaB-spillet.

- Vi har flyttet os meget siden AGF-kampen. Der var mange ting, der ikke fungerede, men i de to seneste kampe har vi set begyndelsen på en god struktur og en god attitude, siger Erik Hamrén.