Gratis norske spillere frister ny AaB-sportschef

FODBOLD:AaB's nye sportschef Inge André Olsen vil ikke have nogen problemer med at forstærke sin nye klub med spillere, der er blevet permitteret i hjemlandet Norge, siger han i et interview med Adresseavisen.

Coronakrisen har fået flere norske klubber til at permittere sine spillere. Det betyder i praksis, at spillerne bliver sendt hjem uden løn, men til gengæld kan spillerne efter 14 dages permittering opsige kontrakterne og skifte klub kvit og frit.

Inge André Olsen vil ikke have nogen skrupler ved at hente en spiller, der har opsagt sin kontrakt, slår sportschefen fast.

- Det vil jeg ikke have nogen betænkeligheder ved. Hvis en spiller opsiger sin kontrakt og er god nok, vil jeg ikke have problemer med at hente ham. Der findes helt sikkert interessante spillere i Norge, siger Inge André Olsen til Adresseavisen.

Norske klubledere og advokater tilknyttet Norges Fodboldforbund har advaret både klubber og spillere mod at benytte sig af muligheden, men Inge André Olsen påpeger, at fodboldspillerne har samme rettigheder som i det øvrige erhvervsliv.