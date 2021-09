Greven vender hjem til sit len: Målet er Superliga-comeback med Vendsyssel

FODBOLD:Det kom bag på mange, da Vendsyssel FF mod transfervinduets slutning kunne præsentere Mads Greve som ny mand i truppen.

Det vil sige helt ny er han ikke, da han også var at finde i Vendsyssel FF fra 2013 til 2017. Siden drog han til Vejle, hvor han var en af hjørnestenene på det Vejle-hold, der rykkede op i Superligaen og i sidste sæson etablerede sig i landets bedste række.

Uagtet at Vejle ligner et hold med kurs tilbage mod landets næstbedste række, er det en signifikant tilgang og på mange måder en blåstempling af Vendsyssels genrejsning, at en spiller som Mads Greve valgte vendelboerne.

- Der var da også bud fra en højere hylde, men jeg kender jo klubben, og ambitionsniveauet i Vendsyssel matcher mit eget ambitionsniveau godt. Derfor var det relativt let for mig at takke ja, da Vendsyssel meldte sig på banen, forklarer Mads Greve, der søndag fylder 32.

Dermed er han i fodboldtermer en rutineret spiller, men alder er ingen stopklods for Mads Greve, der så småt er ved at være tilbage i kampform.

- Jeg havde en lidt bøvlet opstart i Vejle på bagkant af et par skader i foråret. Man kan godt sige, at mit forår var lidt forsømt på grund af de skader, men nu er jeg ved at være helt oppe i omdrejninger igen, og i løbet af den næste uges tid, forventer jeg, at det bare kører, siger Mads Greve.

Når den rutinerede forsvarsspiller er tilbage i kampform er der ingen tvivl om, at det er en profil, som Vendsyssel FF har hentet tilbage til klubben. Der er i det hele taget grund til optimisme for de ellers så hårdt prøvede Vendsyssel-fans.

- Vi har et godt hold. Jeg kan allerede se, at vi har fået samlet et stærkt hold. Der er slet ingen tvivl om, at vi nok skal få nogle sejre. Så må vi se, hvad vi kan drive det til i denne sæson, men ellers er det klart min ambition, at vi i næste sæson skal op at spille med, hvor det er sjovt, og min egen målsætning er, at Vendsyssel skal tilbage i Superligaen. Det matcher meget godt med klubbens ambitioner på længere sigt, siger Mads Greve.

Førstehåndsindtrykket af den klub, som Mads Greve er vendt tilbage til, er afgjort gunstigt.

- Der er sket meget i klubben, siden jeg senest var her. Der er sket et løft på faciliteterne, og det er blevet en helt igennem professionel klub. Nu har vi også en træner som Henrik Pedersen, der virkelig er en dygtig træner. Der er blevet sat en klar retning for, hvad vi skal, og det er super spændende, siger Mads Greve, der selv er topmotiveret - ikke mindst på grund af de impulser han får fra sine omgivelser.

- Det er tydeligt at mærke, at det er en klub, der vil noget. Man vil opnå noget, og Henrik Pedersen er kommet til for at rykke på noget, og det er i den grad motiverende, fordi jeg også selv vil være med til at flytte klubben i en positiv retning, siger Mads Greve.

Vendsyssel FF spiller hjemme lørdag, hvor superliganedrykkeren Lyngby kommer en tur til Hjørring.