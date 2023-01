Grimt uheld i Vendsyssel-sejr over Silkeborg

SILKEBORG:Vendsyssel FF har bevidst valgt at måle sig mod nogle af landets bedste hold i opstarten, og lørdag fik man chancen mod et profilspækket Silkeborg-hold. Det blev en kamp, som Vendsyssel i den grad kunne være tilfreds med.

Silkeborg og Kasper Kusk havde lige haft kampens første store chance, da et grimt uheld indtraf. Silkeborg-spillerne Oscar Hedvall og Tobias Salquist løb frontalt sammen. Det så ud til, at de knaldede hovederne sammen med en sådan styrke, at de begge blev liggende i græsset. Begge med et behov for lægehjælp.

Det afstedkom en pause på over 20 minutter, inden et par mærkede Silkeborg-spillere blev hjulpet fra banen. Værst så det ud for Tobias Salquist, der blev båret fra banen, mens Oscar Hedvall selv var i stand til at gå fra banen med støtte fra et par holdkammerater.

Silkeborgs Tobias Salquist og målmand Oscar Hedvall ses her i voldsomt sammenstød, der sendte begge spillere ud af kampen. Foto: Torben Hansen

Episoden satte umiddelbart sine spor i Silkeborg-spillet, der ikke var oppe i samme tempo, da kampen blev genoptaget. I stedet var det Vendsyssel, der kværnede på. Faktisk endte vendelboerne med at komme foran, da Lucas Jensen bankede en returbold fra en Konate-afslutning i nettet.

Silkeborg genfandt noget af rytmen i spillet, men Vendsyssel var meget tæt på at bringe sig på 2-0. Anton Søjberg måtte dog se sin afslutning blive blokeret af Aske Andrésen, der var kommet ind i stedet for Oscar Hedvall.

Hos hjemmeholdet var der flere gange optræk til farlige situationer, og langt de fleste gange var det fordi Kasper Kusk fik bolden. Meget udsprang fra hans venstrefod, der stod bag flere fremragende pasninger. Det endte dog uden scoringer.

Anderledes gik det for Emil Arendrup og Vendsyssel FF. På akrobatisk vis saksesparkede han bolden i mål fra kort afstand til 2-0. Tiemoko Konate var tæt på at heade bolden i mål umiddelbart inden pausen, men VFF måtte "nøjes" med en 2-0-føring ved pausen.

Silkeborg IF - Vendsyssel FF 1-2 (0-2) Fodbold, mænd, testkamp

Mål: 0-1 Lucas Jensen (16. minut), 0-2 Emil Arendrup (42. minut), 1-2 Tonni Adamsen (63. minut)

Vendsyssels hold: (4-3-3): Lukas Jonsson (Marcus Bundgaard, 46. minut) - Rune Frantsen (Thomas Christiansen, 46. minut), Mads Greve (Che Benny, 82. minut), Emil Arendrup, Terence Baya (Fabrice Mezama, 60. minut) - Mattias Jakobsen (Wessam Abou Ali, 70. minut), Anton Søjberg, Zander Hyltoft (Jelle van der Heyden, 60. minut) - Lucas Jensen, Lasse Steffensen (Ronnie Schwartz, 70. minut), Tiemoko Konate (Jamal Deen, 82. minut)

Silkeborgs startopstilling (4-3-3): Oscar Hedvall - Oliver Sonne, Robin Østrøm, Tobias Salquist, Lukas Klitten - Stefan Thordarson, Andreas Oggesen, Anders Klynge - Kasper Kusk, Alexander Lind, Mads Kaalund VIS MERE

Pausen blev benyttet til at lave et par udskiftninger. Blandt andet Thomas Christiansen kom ind i stedet for Rune Frantsen, og han var tæt på at blive involveret i en VFF-scoring kort inde i anden halvleg, men Lasse Steffensens hovedstød ramte overliggeren.

Det var med andre ord fortsat et meget målsøgende og farligt Vendsyssel FF-hold, der var gået på banen til de sidste 45 minutter.

Henrik Pedersens tropper forsøgte at opretholde et pres på Silkeborg, men i takt med at udskiftningerne blev flere og flere, så blevet det også gradvist vanskeligere for et reservespækket Vendsyssel FF at holde et tryk på Silkeborg-spillerne.

Vendsyssel manglede en række normale nøglespillere, og i deres fravær blev der spilletid til Mattias Jakobsen, der klarede opgaven som defensiv midtbanespiller godt. Der blev også spilletid til Fabrice Mezama, som normalt optræder for Holstebro i 3. division.

Med Nicklas Helenius' skifte fra Silkeborg til AaB har Kent Nielsen blandt andet peget på Tonni Adamsen som en oplagt arvtager. Den opgave skal han nok løse godt, hvis hans indhop mod Vendsyssel på nogen måde skal være rettesnor for hans forår. Adamsen noterede sig nemlig for en flot scoring, da han i bedste Kasper Kusk-stil trak ind fra højresiden og sendte bolden i mål med venstrebensafslutning, der sneg sig ind langs den ene stolpe.

Mod kampens slutning var Silkeborg for alvor nærgående, men blandt andet via flot målmandsspil fra Marcus Bundgaard endte VFF-sejren med at blive en realitet.

Vendsysssel FF i Silkeborg