Groenewegen triumferer i Sønderborg efter massespurt

Hollandske Dylan Groenewegen (BikeExchange) vandt søndag Tour de Frances 3. etape fra Vejle til Sønderborg efter et tæt og hidsigt spurtopgør.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) blev nummer to og forsvarede sin gule førertrøje. Jasper Philipsen (Alpecin) tog tredjepladsen.

Mads Pedersen (Trek) blev bedste dansker på 12.-pladsen.

Ligesom lørdag blev feltet ramt af et stort styrt i løbet af afslutningen, men denne gang skete det med 11 kilometer til stregen, hvorfor flere ryttere led tidstab i klassementet.

Klassementfavoritter som Tadej Pogacar, Primoz Roglic og Jonas Vingegaard var dog alle med de forreste hjem.

Filippo Ganna (Ineos) tabte sammen med en række andre 39 sekunder på grund af styrtet, og Mads Pedersen rykker dermed op på fjerdepladsen i klassementet, hvor han har 18 sekunder op til Wout van Aert.

Vingegaard er nummer seks med 22 sekunder op til belgieren.

Magnus Cort (EF) tilbragte det meste af etapen i et soloudbrud og konsoliderede med tre point sin bjergtrøje.

Ligesom fredag i København og lørdag fra Roskilde til Nyborg var vejene spækket med entusiastiske fans, der var med til at sætte farve på en ellers i lange perioder begivenhedsløs etape.

Magnus Cort kørte solo straks fra første tråd på de 182 kilometer fra Vejle til Sønderborg.

Efter hans opvisning i bjergspurterne på 2. etape skulle ingen dog nyde noget af at tage på togt med ham, hvorfor han måtte klare sig alene.

Det gav både jubelbrøl fra den massive folkemængde langs vejene, brede Cort-smil og yderligere bjergpoint til kontoen.

De maksimale tre styks blev det til for Cort, som i enlig majestæt vandt bjergspurterne på henholdsvis Koldingvej, Hejlsminde Strand og Genner Strand.

På toppen af Côte de Genner Strand spurtede han det sidste stykke mod stregen og rakte venstre arm i vejret, da han krydsede stregen.

Med seks bjergpoint ud af seks mulige på weekendens etaper har han nu begrundet håb om at holde den prikkede bjergtrøje et godt stykke ind i næste uge. Ingen andre ryttere er endnu noteret for bjergpoint.

Corts mulighed for at holde hjem til etapesejr var på forhånd yderst minimal, og alene i udbrud var det aldrig en reel mulighed.

Hans forspring toppede omkring 6 minutter og 45 sekunder med 161 kilometer til mål. Han blev halet ind med 53 kilometer til mål ved på Haderslevvej nord for Aabenraa, lige før feltet skulle til venstre ad Stolligvej.

129 kilometer alene i front blev det til.

Som ventet gjorde feltet sig herefter klar til et spurtopgør i Sønderborg. Det betød, at farten løbende blev sat op, og kampen om de gode positioner tog til.

Med 11 kilometer gav det et større styrt, hvor en betydelig del af feltet mistede kontakten med de forreste og led tidstab.

Senere søndag flyver ryttere og resten af holdene til Frankrig. Her holder de mandag hviledag, inden det tirsdag går løs med 172 kuperede kilometer på 4. etape fra Dunkirk til Calais.

/ritzau/