Grønning kiggede på AaB: Her er sportschefens reaktion

FODBOLD:AaB's problemer med at lave mål blev søndag udstillet i Randers, hvor superligaholdet tabte 0-1. Den kamp så transferfrie Sebastian Grønning fra tribunen, og angriberens tilstedeværelse giver yderligere næring til historierne om et snarligt skifte til AaB.

- Jeg vidste ikke, at han kiggede på kampen her, men jeg har jo ikke lagt skjul på, at det er en transfer, vi arbejder på. Når en tidligere AaB-spiller som ham er ledig på markedet, så skal vi selvfølgelig undersøge mulighederne, og vi snakker med hans bagland, forklarer AaB's sportschef, Inge André Olsen.

Nordmanden understreger, at det i den sidste ende er Sebastian Grønning, der har alle kortene på hånden.

- Vi styrer jo ikke hele processen, og vi har også nogle økonomiske rammer, vi er nødt til at overholde, siger AaB-bossen, der indrømmer, at han bliver overrasket, hvis angriberen i løbet af de kommende dage skriver kontrakt med en anden superligaklub.

- Ja, det ville jeg blive, for vi har jo fået positive meldinger fra hans lejr. Jeg ville nok forvente at blive informeret, hvis det pegede den vej, men man ved jo aldrig, lyder det fra Inge André Olsen.

Sebastian Grønning scorede seks mål i 17 kampe for Viborg FF i efteråret 2021. Desuden blev han topscorer i 1. division året forinden, hvor han nettede 23 gange i 30 kampe. Foto: Lars Pauli

Han advarer dog mod at ophøje Sebastian Grønning til en Messias, der vil kunne løse alle AaB's problemer med at lave mål.

- Det er vigtigt at huske på, at det er kollektivet, der skal sikre os nogle sejre, og ikke en enkelt spiller. Selvom vi havde hentet Messi, havde han formentlig ikke kunnet gøre forskellen alene, påpeger Inge André Olsen.

AaB har blot lavet fem mål i syv superligakampe, men sportschefen tror, at tingene snart vipper over til aalborgensernes side.

- Der var fine tendenser i spillet både mod Brøndby og Randers, men i øjeblikket får vi ikke noget gratis, og det er som om, at vi skal arbejde ekstra hårdt for tingene i øjeblikket. Men med sådanne præstationer, som vi har set på det seneste, så kommer pointene også snart, fastslår han.

Nordmanden har i øvrigt ikke helt opgivet at sælge spillere, inden transfervinduet klapper. Her spøger AC Milan angiveligt stadig omkring 17-årige Oliver Ross.

- Jeg har talt med dem fredag, men det pågår meget på agentniveau i øjeblikket, så vi må se, om der sker mere.