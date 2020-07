Grønt lys til AaB: Så mange tilskuere kan komme ind mod AGF

FODBOLD:Det kan blive med op til 3758 tilskuere på Aalborg Portland Park, når AaB torsdag tager imod AGF i 3F Superligaens mesterskabsspil, fortæller den nordjyske superligaklub på sin hjemmeside.

Det øgede antal tilskuere kommer efter godkendelse fra Rigspolitiet og Styrelsen for Patientsikkerhed og tillader dermed, at der kan komme betragteligt flere tilskuere ind på Aalborg Portland Park. Klubberne i 3F Superligaen har aftalt, at der som minimum i den resterende del af sæsonen ikke vil blive inviteret udebanefans.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu får mulighed for at byde mange flere tilskuere velkommen tilbage på Aalborg Portland Park, det har vi glædet os til i månedsvis, og vi ser nu frem til at kunne levere en rigtig god oplevelse for vores publikum i de to resterende hjemmekampe i sæsonen mod henholdsvis AGF og FC København, siger AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum.

Fordelingen af de 3758 billetter vil gå i gang tirsdag, og her vil AaB’s knap 3000 sæsonkortholdere få førsteret til at indtage en plads til torsdag aftens opgør.

Ligeledes har samarbejdspartnere haft mulighed for at byde ind, mens eventuelle resterende pladser vil blive fordelt til blandt andet medlemmer af Superligaens hovedsponsor fagforeningen 3F.

Hvorvidt der bliver et løssalg af billetter til kampen, vides endnu ikke, dog ligger det fast, at alt salg af billetter udelukkende vil ske online og ikke via billethusene på Aalborg Portland Park, meddeler AaB.