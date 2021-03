Grum anden periode blev dyr for White Hawks i første slutspilskamp

ISHOCKEY:Der var på forhånd lagt op til en tæt duel i Metal Liga-slutspilsserien mellem Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy.

Det blev dog ikke tilfældet i det første opgør af serien, hvor Esbjerg Energy med en hjemmesejr på 5-2 stensikkert tog det første stik.

White Hawks gik ind til kampen uden målmand Mathias Seldrup, der kort før slutspillet brækkede fingeren. En af nøglerne til sejr var derfor, at den unge svenske målvogter Filip Larsson kunne hæve sit niveau.

Det blev desværre ikke tilfældet for frederikshavnerne, da svenskeren fik en uheldig hovedrolle i starten af anden periode.

Opgørets første periode var ellers en jævnbyrdig affære, efter Esbjerg havde spillet til et mål de første fem minutter.

White Hawks fik stille og roligt skøjtet sig ind i kampen og blev dominerende godt halvvejs i perioden. Gorm Topholt var tættest på at slå hul på målbylden med flere nærgående afslutninger.

Ingen af holdene formåede dog at spille sig frem til den helt åbenlyse chance, og derfor skøjtede begge hold målløse fra isen.

Det var et markant mere effektivt hjemmehold, som kom på isen efter pausen.

Esbjerg skulle bare bruge to minutter på at komme på 2-0.

Først var det Andreas Grundtvig, som var hurtigst over en returpuck, og 47 sekunder senere var White Hawks-målmand Filip Larsson skyldig i et bizart selvmål.

Esbjerg-forwarden Christian Wejse lagde pucken ned på banden bag Larsson. Pucken havde derefter retning mod målmanden, som så ud til at have kontrol over situationen, men i stedet for at stoppe pucken slog den svenske målmand den i mål.

Lucas Andersen fik et par minutter senere reduceret til 1-2, men målet blev korrekt annulleret, da frederikshavneren slog pucken i mål med handsken.

Ondt blev værre for White Hawks godt halvvejs i perioden, da defensiven ikke fik clearet pucken ud af egen zone. Det profiterede Christian Wejse på, da han efter sammenspil med David Madsen skød Esbjerg på 3-0.

Med fire minutter til pause scorede værterne også til 4-0, men målet blev annulleret, efter dommerne havde set situationen igennem på video.

Dermed var det en lidt mere overkommelig opgave gæsterne skulle på i tredje periode - omend et comeback stadig så vanskeligt ud.

Med 11 minutter tilbage af kampen bragte Kyle Hope fornyet håb til et comeback, da han tog et træk udenom Thomas Lillie og lagde pucken i mål til 1-3.

Derefter kom der gang i målshowet. Esbjerg brugte mindre end et minut til igen at bringe sig foran med tre mål, da Anders Koch kanonerede pucken i mål, men Jesper Jensen slog tilbage kun 10 sekunder senere.

Med tre minutter tilbage afgjorde Craig Puffer kampen, da han udnyttede, at White Hawks havde to mand i skammekrogen ved at score til 5-2.

Med sejren bringer Esbjerg Energy sig foran 1-0 i kvartfinaleserien. Næste kamp i serien er på søndag i Frederikshavn.