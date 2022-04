Gud, Jesus og Fanden selv var i spil, da Jammerbugt sejrede: Redningsplan for klubben i støbeskeen

PANDRUP: I flere år blev den tidligere Jammerbugt FC-træner Bo Zinck kaldt for ”Gud” af sine omgivelser. Søndag var ”Gud” på stadion i Jetsmark for at overvære det, som mange forventede ville blive en begravelse af Jammerbugt FC – hvis ikke på grund af en akut fare for konkurs, så fordi man kunne komme langt efter de øvrige hold i rækken, hvis det blev til et nederlag mod Esbjerg.

Med tanke på den kommende påske er det mere nærliggende at konstatere, at de fremmødte tilskuere mest af alt blev vidner til en genopstandelse af næsten ligeså sensationel karakter, som den Jesus præsterede i sin tid.

Spekulationerne om løn - eller mangel på samme – har været mange. Da bolden kom i gang med at rulle, var der intet af udsætte på de hårdt prøvede Jammerbugt-spilleres indsats. Folk glemte alt om hovedårsagen til den store polemik omkring Jammerbugt FC, klubejer Klaus-Dieter Müller, ingen steder var at se på stadion. Han var syg. Angiveligt med ondt i maven.

Flere lokale kræfter er så småt ved at bande den tyske klubejer hen, hvor peberet gror, som var han Fanden selv.

Den tiltagende modvilje mod Klaus-Dieter Müller blev dog glemt for en stund, da Jammerbugt-spillerne leverede et lille fodbold-mirakel af bibelske dimensioner.

Esbjerg fB – for ikke så mange år siden mægtige EfB – ligner en klub i frit fald mod ligegyldighed.

Hobro var i Esbjerg for en uge siden, hvor man fik hevet et point i land med en sen udligning. Det lignede et klassecomeback, men det blegnede lidt, da Esbjerg præsenterede sig fra en seriefodbold-lignende side.

Esbjerg ligner lige nu et oplagt bud på en lidelsesfælle for Jammerbugt FC i forhold til at imødegå en skæbne som 2. divisionsklub.

Det var ikke kun på banen, at der blæste kraftige positive vinde over klubben denne søndag. En af klubbens store sponsorer har angiveligt stillet sig i spidsen for en redningsaktion, hvor målet er at fravriste Klaus-Dieter Müller ejerskabet.

Det vil i så fald annullere alle spekulationer om en konkurs, og der forhandles lige nu om betingelserne for en eventuel overtagelse.

Emil Nielsen spillede en stor kamp for Jammerbugt FC. Foto: Torben Hansen

På banen var der denne søndag et påskemirakel under opsejling, da Jammerbugt, der har virket overmatchet i de seneste mange kampe, bragte sig foran ved Sekou Bangoura. Det var som om, øjnene lige skulle vænne sig til synet på måltavlen, der minsandten viste, at hjemmeholdet var i front.

Det blev endnu bedre, da Esbjergs Yacine Bourhane begik et klodset straffe på Alya Toure. Det sparkede Omar Natami sikkert i kassen.

I forsøget på at skabe en vestjysk genopstandelse, blev ”Guds” uægte søn sendt på banen. Alle i og omkring Jammerbugt FC ved, at Bardhec Bytyqi og Bo Zinck har noget, der minder om et fodboldmæssigt far/søn-forhold, men som den fortabte søn vendte den tidligere Jammerbugt-spiller tilbage til de gamle jagtmarker. Nu iført en Esbjerg-trøje skulle han forsøge at skabe liv i kampen. Det forehavende lykkedes han til dels med. Esbjerg fik nemlig reduceret til 1-2 efter et selvmål fra hjemmeholdets Rayan Senhadji.

Resten af kampen forløb dog meget mærkværdigt uden den forventede form for nerve og intensitet. Jammerbugt havde helt og aldeles styr på Esbjerg.

Da kampen blev fløjtet af var der udtalt jubel blandt Jammerbugt-spillere, der lige skulle lære, hvordan man synger sejrssang i Danmark.

- Jeg er utroligt stolt af gutterne. Det har ikke været en nem uge. Der var nogle, der ikke fik løn, andre har ikke haft tag over hovedet, og så går vi ellers ud og leverer sådan her i dag. Det er stærkt, siger assisterende træner Sead Gavranovic, der nyder, at han var med til at prøve og vinde en kamp igen.

- Jeg har aldrig prøvet at spille 13 turneringskampe uden at vinde, så det er skønt og meget vigtigt for os alle sammen, at vi fik den her sejr, siger Sead Gavranovic.