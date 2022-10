Guddommelig kamp er det perfekte afsæt for Aalborg-spiller

HÅNDBOLD:Han startede sæsonen hos Aalborg Håndbold noget tøvende og blev siden skadet og frygtet ude i en længere periode. Den svenske back Lukas Sandell har dog på rekordtid rejst sig fra asken og vist storform før torsdagens svære Champions League-kamp på udebane mod Pick Szeged.

- Han er inde i en rigtig god stime. Skader er ikke længere et tema, og han er i fysisk overskud, så han må meget gerne bare fortsætte herfra, siger Aalborg-træner Stefan Madsen.

Syv mål og syv assists fyrede han forleden af i holdets sejr over guldrivalerne fra GOG. Før det blev han også holdets topscorer i CL-kampen mod Kielce.

- Jeg tænder bare på de her store kampe, hvor adrenalinen pumper i kroppen. Lige nu går vi fra den ene store kamp til den anden, så det er helt perfekt, forklarer Lukas Sandell.

Pick Szeged mod Aalborg Håndbold Det ungarske mesterhold og de danske sølvvindere mødes torsdag aften i Champions League

Kampstart er klokken 18.45 i Szeged, der er Ungarns tredjestørste by med 160.000 indbyggere

Kampen vises på TV3 Sport/Viaplay

For begge holds vedkommende er det den fjerde Champions League-kamp i denne sæson

Aalborg Håndbold har fire point på kontoen og er på tredjepladsen i puljen, der tæller otte hold

Pick Szeged er fortsat uden point og ligger i bunden efter nederlag til Barcelona, Nantes og Kiel

Aalborg Håndbold vandt i efteråret 2021 den seneste duel med det ungarske mandskab med 34-30 på hjemmebane.

Forinden havde Pick Szeged slået aalborgenserne 31-28 i Ungarn

Torsdagens kamp er det niende indbyrdes møde mellem de to hold. Pick Szeged har indtil videre fire sejre, mens Aalborg Håndbold har to. Holdene har to gange spillet uafgjort (begge i Ungarn)

Aalborgenserne har endnu slået ungarerne på udebane VIS MERE

En del af forklaringen på svenskerens mindre gode sæsonstart skal findes i en ændret rolle på Aalborgs hold. I sidste sæson var han på grund af Martin Larsens korsbåndsskade mere eller mindre alene om at dække pladsen som højre back. Denne sommer er Mads Hoxer ankommet fra Mors-Thy og byder sig i den grad til på positionen.

- I starten af sæsonen havde han måske svært ved at hive en toppræstation frem på noget mindre spilletid. Nu synes jeg, han har ramt balancen i spændingsniveauet, og når han spiller så godt, som han gør nu, så kaster det jo også flere minutter af sig, forklarer cheftræner Stefan Madsen.

Mindre stresset

Den 25-årige svensker erkender da også, at han har skullet bruge lidt tilvænningstid til den nye rolle.

- Jeg har et fantastisk samarbejde med Mads Hoxer, og vi har det også rigtigt godt sammen uden for banen. Men til at begynde med stressede jeg måske lidt rigeligt, når jeg blev sendt på banen. Nu tager jeg det mere roligt og fokuserer på at tage bedst muligt vare på de spilleminutter, jeg får.

Lukas Sandell pådrog sig i midten af september en skade, som man et kort øjeblik frygtede var alvorlig, men svenskeren har lynhurtigt rejst sig. Arkivfoto: Lars Pauli

- Der er heller ingen tvivl om, at den brede trup og en større fordeling af spilleminutterne vil komme os til gavn, som sæsonen skrider frem, for kamprogrammet er ekstremt presset, siger Lukas Sandell.

Ungarsk inferno

Han forlader efter denne sæson Aalborg Håndbold til fordel for Veszprém, der kører parløb med Pick Szeged i toppen af den ungarske liga.

Svenskeren lægger ikke skjul på, at der venter en svær opgave i endnu en ungarsk heksekedel.

- Den kvartfinale, vi spillede i Veszprém i foråret, er vel en af de fedeste oplevelser, jeg har prøvet i min karriere, når vi taler om stemingen. Så jeg ser virkelig frem til at opleve det, som Pick Szegeds fans har at byde på. Den håndboldpassion, de har i Ungarn, er klart en af årsagerne til, at jeg fra næste sæson spiller hernede, forklarer Lukas Sandell.

Selvom Pick Szeged er pointløse efter de første tre kampe i Champions League, så venter der Aalborg Håndbold en særdeles vanskelig opgave.

- Det er et hamrende stærkt hold, og de er helt sikkert voldsomt motiverede for at få den første sejr. Deres stregspiller Bence Bánhidi har voldt os mange problemer tidligere, så det er klart et stort tema for os. Men vi skal sørge for at minde dem om, at de har haft det svært hidtil i denne sæsons Champions League, forklarer Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold er rejst til Ungarn uden den skadede duo Martin Larsen og Buster Juul.