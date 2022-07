Gul feber: Her er de "bedste" hyldestsange til Vingegaard

CYKLING: Jonas Vingegaard fra Hillerslev i Thy har i dette års Tour de France vist sig som en verdensstjerne.

13. juli iførte thyboen sig den gule førertrøje efter en overbevisende præstation i Alperne. Siden har den gule feber ramt Danmark, og folk har stået i kø for at rose Vingegaards præstationer.

Vi har samlet hyldestsangene her, så du kan komme i Tour-stemning inden torsdagens bjergetape.

Lidt til Lægterne

Sidste år gik forsangeren fra Phlake Mads Bo Iversen og komiker Martin Johannes Larsen viralt, de da lavede hyldestsange til fodboldlandsholdet under EM. Efter Jonas Vingegaards præstation i årets Tour de France har de kastet sig over thyboen.

- Vi havde ikke regnet med at skulle gøre det, men vi skylder ham det, for det er en kæmpe præstation, siger Martin Johannes Larsen til TV2 Sport.

Sangen er lavet på Brødrene Olsens vindersang "Fly on the Wings of Love" fra 2000 og er en humoristisk blanding af danske og engelske ord.

Jacob Haugaard

Den spraglede entertainer Jacob Haugaard er også ramt af den gule feber. Han går egentlig ikke så meget op i sport, men synes alligevel, at Vingegaards præstationer i Tour de France fortjente en sang.

- Jeg har skrevet sangen til ham, fordi han er indbegrebet af noget dansk. Han er så ydmyg og beskeden, og så knokler han. Han kæmper som en gal på de bjerge, siger Jacob Haugaard til EkstraBladet.

Sangen er skrevet på Haugaard-hittet "Ingeborg", som oprindeligt blev indspillet som en tak til hustruen Ilse Ingeborg. Nu må hun dele melodien med Danmarks Tour-konge.

Skolelæreren

Det er ikke kun kendte mennesker, der har kastet deres kærlighed efter Jonas Vingegaard. Skolelæreren Jan Kolling fra Højbjerg ved Aarhus har også lavet en hyldestsang til thyboen.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Idéen til sangen opstod ret spontant, da vi under en musiktur på Tunø så Tour de France på storskærm, og mærkede denne her stemning, der opstår, når man sidder sammen med 30-40 mennesker, der alle deler samme passion, siger han til mediet.

Det kan nemt være, at du har hørt Jan Kollings sangstemme før. Han er forsanger i bandet Roger and Over, hvis største hit "Volvo B18-210" ofte bliver spillet til fester, på markeder eller festivaler.

Cover af Bjarne Riis-sang

I 1996 lavede sangerinden Anne Dorte Michelsen sangen "Bjarne i den gule trøje", da Bjarne Riis vandt Tour de France.

Nu kan det være tid til at give den videre til Jonas Vingegaard.

- Han fortjener det. Jeg synes jo, han er helt fantastisk. Siden Bjarne har der ikke været nogen, der kunne begejstre på det niveau. Jeg har altid tænkt, at ham her har det samme som Bjarne. Han kunne godt arve sangen, har sangerinden tidligere sagt til BT.

Anne Dorte Michelsen har dog ikke selv haft tid til at gå i studiet. Det har en anden sangerinde dog. Coverartisten Anja Facius har omskrevet sangen til Jonas Vingegaard og lagt på Youtube.

Torsdag skal de sidste bjerge i dette års Tour de France bestiges, når rytterne skal op over én kategori 1-stigning og to bjerge uden for kategori. Etapen slutter på toppen af det 13-kilometer lange bjerg Hautacam, hvor Bjarne Riis vandt en etape i 1996.

Gør Jonas Vingegaard kunsten efter, er han usvigeligt tæt på karrierens største triumf.