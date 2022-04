Guld sender Aalborg Pirates i Champions League: - Det kan være et trækplaster

ISHOCKEY:Da Aalborg Pirates-spillerne sent søndag eftermiddag fik hængt guldmedaljer om halsen som det synlige bevis på, at aalborgenserne kan kalde sig danske mestre efter en finalesejr over Rungsted Seier Capital, fulgte der også en billet til næste sæsons Champions Hockey League med i købet.

I modsætning til i fodbold medfører deltagelse i Europas stærkeste klubturnering dog ikke guld og grønne skove.

- Sidst vi var med, lavede vi et overskud på det, uden at det var noget, der væltede verden. De økonomiske udsigter er dog meget afhængige af, hvem man får som modstander. Sidste år var Rungsted i en pulje, hvor der var 1400 kilometers afstand mellem holdene, og det gav selvfølgelig masser af rejseomkostninger.

- Vi tænker dog, at vi kan få det til at hænge sammen igen. Det er ikke som i fodbold, men vi ser positivt på det. Det vil nok være en overraskelse, hvis vi vandt turneringen, men det er stort for os som klub og organisation at være med, og det kan måske også være et trækplaster i forhold til at lokke nogle spillere hertil, siger Aalborg Pirates-direktør Lars Laursen.

Aalborg Pirates deltog senest i Champions Hockey League i 2018. Dengang kom aalborgenserne i pulje med schweiziske ZSC Lions Zurich, Vienna Capitals fra Østrig samt svenske Frölunda.

Præcis som dengang træder Aalborg Pirates ind i turneringen som vindere af både det danske mesterskab og pokalturneringen, og den status giver også direktøren gode arbejdsbetingelser i de kommende måneder.

- Vi har et mål om at komme ud af det her regnskabsår med sorte tal, og det er stadig min forventning, at vi gør det. Kvart- og semifinalerne i dette års slutspil var økonomisk ikke helt så gode som forventet, fordi vi mødte hold, der måske ikke trak så mange tilskuere, samtidigt med at vi gjorde serierne hurtigt færdige. Det blev bedre i finalerne med over 4000 tilskuere per kamp, men der er også nogle udgifter, når vi eksempelvis prioriterer at tage på hotel inden kampene.

- Der er dog ingen tvivl om, at sportslig succes gavner vores produkt, så det er nu, der skal køres på. Der er mange, der har sagt, at jeg nu skal huske at holde lidt fri, men det skal jeg så ikke. Vi skal holde hjulene i gang, så vi er klar til næste sæson.

- Salgsafdelingen og jeg selv skal ud at tegne nogle sponsorater, og så er der nogle andre, der tager sig af at sætte truppen sammen. Vi skal ud over stepperne og tale med folk, for der er selvfølgelig en god stemning omkring Aalborg Pirates lige nu, siger Lars Laursen, der forventer, at sportschef Ronny Larsen får uændrede forudsætninger i forhold til at sammensætte en trup, der kan genvinde guldet i næste sæson.

- Jeg forventer, at det sportslige budget bliver det samme som i år, siger Lars Laursen.