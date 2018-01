Gulddrøm brast: Landstræner er skuffet over sin defensiv

Sveriges målmand Andreas Palicka vandt duellen mod sine danske kolleger overbevisende, da svenskerne snuppede billetten til EM-finalen i håndbold på Danmarks bekostning fredag aften.

Landstræner Nikolaj Jacobsen erkender, at de få danske redninger fik afgørende betydning i den dramatiske kamp, der endte 35-34 til Sverige efter forlænget spilletid.

- Man må bare sige, at vi ikke formåede at finde et forsvar, der var stabilt i længere perioder. Forsvaret hjalp ikke målmændene godt nok, og målmændene hjalp ikke forsvaret.

- Når du taber 11-20 i redninger, er det meget svært at vinde en håndboldkamp. Det er derfor, vi siger, at målmændene er det halve af holdet.

- Jeg er skuffet over vores defensiv, og det hænger selvfølgelig også sammen med målmændene, siger Nikolaj Jacobsen om nedturen i Zagreb.

Han skiftede flittigt mellem sine to keepere. Men hverken Niklas Landin eller Jannick Green kom i gang, og især Landin har generelt haft svært ved at finde sit sædvanlige høje niveau i turneringen.

- Det kan godt være, at Niklas har nogle tanker derhjemme. Det skal jeg ikke kunne sige.

- Men det er aldrig blevet hans turnering, det må vi desværre erkende, siger landstræneren om stjernemålmanden, der i de nærmeste dage bliver far for anden gang.

Torsdag indkaldte Jacobsen reserven Kevin Møller som gardering, hvis Landin må forlade EM-lejren.

Landin slår dog fast, at han forventer at blive i Kroatien til søndagens bronzekamp mod Frankrig, og landstræneren har ikke besluttet, om han vil skrive Kevin Møller ind til den kamp.

- Det ved jeg ikke endnu. Jeg skal lige sunde mig. Jeg vil ikke drage nogen konklusioner.

- Vi skal være skuffede, fordi vi ikke udnyttede chancen for at komme i finalen. Så skal vi se frem til kampen på søndag, siger Nikolaj Jacobsen.

Bronzekampen mod Frankrig spilles klokken 18 søndag aften.

/ritzau/