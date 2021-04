Guldet glippede for Aalborg Pirates efter finaledrama

ISHOCKEY:Aalborg Pirates må nøjes med sølvmedaljer i denne ishockeysæson, efter at det tirsdag aften hjemme i Aalborg blev til et 2-3-nederlag efter overtid i den sjette DM-finale mod Rungsted Seier Capital.

Dermed vinder nordsjællænderne finaleserien med 4-2.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 2-3 Periodecifre: 1-1, 1-1, 0-0 Mål: 1-0 Jonas Jakobsen (02.19), 1-1 Rasmus Thykjær Andersson (02.39), 1-2 Rasmus Thykjær Andersson (27.00), 2-2 Martin Lefebvre (32.46), 2-3 Shane Hanna (60.44) Udvisninger: Aalborg Pirates 3x2 minutter og 1x5 minutter, Rungsted Seier Capital 5x2 minutter Game misc: Cody Donaghey, Aalborg Pirates Rungsted vinder finaleserien med 4-2 VIS MERE

Aalborg Pirates mødte svækket op, fordi canadiske Pierre-Olivier Morin tidligere tirsdag blev idømt en spilledags karantæne for en crosschecking-forseelse i femte finale i Hørsholm i søndags, men til gengæld havde piraterne noget overraskende fået gjort Tobias Ladehoff klar, efter at han kom slemt til skade i semifinaleserien mod Esbjerg Energy.

Aalborg Pirates' fortsatte jagt på et historisk comeback fik en god start, da Jonas Jakobsen efter godt to minutters spil sendte hjemmeholdet i teten. Den unge forward blev belønnet for ihærdigt arbejde tæt under mål, og efter et par forsøg fik han til sidst skubbet pucken over stregen.

Glæden var dog kortvarig, for bare 20 sekunder senere havde Rungsted allerede bragt balance i regnskabet. Aalborg Pirates mistede pucken i offensiv zone, og så gik det hurtigt den anden vej. Shane Hanna lagde pucken på tværs til Rasmus Thykjær Andersson, der uden de store problemer kunne sende udligningen i nettet.

Aalborg Pirates var tæt på at generobre føringen ad flere omgange, og især i powerplay var hjemmeholdet nærgående. Både Thomas Spelling og Julian Jakobsen brændte dog store muligheder, og derfor var det stadig lige efter de første 20 minutter.

Aalborg Pirates åbnede også anden periode med et stolpeskud fra Mikkel Højbjerg, men siden kom pirat-skibet noget i modvind. Cody Donaghey dummede sig med en for voldsom tackling i ryggen på Rungsteds Mathias Hansen, og det kostede den canadiske back en tidlig badebillet, mens holdkammeraterne måtte spille fem minutter i undertal.

Aalborg Pirates stod først fint imod, men efter tre et halvt minut gik den ikke længere. Mattias Persson lagde pucken til rette for Rasmus Thykjær Andersson, der sendte pucken ind bag en chanceløs George Sørensen og gjorde sig selv til dobbelt målscorer. Hjemmeholdet fik dog begrænset skaden ved at holde Rungsted fra yderligere scoringer i det sidste halvandet minut i undertal.

12 minutter inde i anden periode fik Aalborg Pirates til gengæld en gylden mulighed for at komme tilbage i kampen. Rungsted pådrog sig to udvisninger med ni sekunders mellemrum, og det gav hjemmeholdet næsten to minutter i fem mod tre.

Den mulighed lod Martin Lefebvre ikke passere. Den målfarlige back fandt en åbning mellem benene på Rungsted-målmand Cristopher Nihlstorp, og så var der atter bragt balance i regnskabet.

En udvisning til Jonas Jakobsen mod slutningen af anden periode gav Rungsted flere muligheder for endnu en føring, men George Sørensen stod hver gang i vejen.

Gæsterne begyndte også tredje periode i overtal og fortsatte stormløbet mod hjemmeholdets mål, men George Sørensen fortsatte storspillet, og den tendens fortsatte perioden ud. Rungsted havde overtaget, men George Sørensen agerede levende plankeværk, og derfor måtte kampen ud i overtid for at blive afgjort.

25 sekunder før tredje periodes udløb havde Aalborg Pirates dog fået en udvisning for at være en mand for meget på isen, og det blev udslagsgivende 44 sekunder inde i overtiden. I fire mod tre udnyttede Shane Hanna den ekstra plads til at blive Rungsteds matchvinder.