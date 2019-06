Guldfest i Aalborg for de danske mestre

AALBORG: Søndag sikrede Aalborg Håndbold sig det danske mesterskab - og det skal fejres!

Tirsdag 11. juni klokken 17 har Aalborg Kommune arrangeret guldfest på Gammel Torv i Aalborg, og håbet er, at rigtig mange af byens borgere og Aalborg Håndbolds fans vil komme og hylde mestrene:

. Jeg sender et kæmpestort tillykke til Aalborg Håndbold, og de fortjener at blive fejret af byens borgere og mange fans her på Gammel Torv. Jeg er som borgmester enormt stolt, glad og ydmyg over, at vi har så dygtige sportsklubber i Aalborg, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Han er imponeret over Aalborg Håndbolds resultat og håber, at det smitter af på en masse unge håndboldspillere rundt om i klubben og får dem til at træne lidt ekstra.

