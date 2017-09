Guldkamp i bølgerne

SURFING: Lørdag skal det store slag stå, når Casper Steinfath skal forsvare sin tredobbelte verdensmestertitel i teknisk ræs.

Denne gang foregår kampen på hjemmebane i bølgerne i Cold Hawaii, hvor den 24-årige SUP-surfer er vokset op.

- Når jeg konkurrerer, så skal jeg altid rejse mega langt væk, så nu er det fedt at se de andre på udebane, og så er det bare det vildeste at sove i min egen seng og surfe i min egne bølger, siger han.

I det hjemlige vesterhav venter en svær bane, uforudsigelige bølger og et tæt felt. Selvom Steinfath har vundet de sidste tre år, så er der ingen skråsikkerhed at spore, når han taler om lørdagens finalekamp.

- Jeg ser det slet ikke som en sikker sejr, for der er mange ukendte faktorer, siger den forsvarende verdensmester, som forventer, at hawaiianeren Connor Baxter, australieren Lincoln Dews og de ungarnske brødre Hasulyo bliver svære at slå i lørdagens finale.

- På hver sin dag er der 10 forskellige, der kan vinde verdensmesterskabet, men jeg håber på gode bølger, så jeg kan separere mig fra feltet, og bruge min hjemmebanefordel, siger han.

Han skal blandt andet kæmpe mod trænings- og landsholdsmakkeren Christian Andersen, som til manges overraskelse kæmpede sig direkte til finalen efter sit indledende løb.

Den tekniske finale sættes i gang på stranden i Vorupør lørdag klokken 14.15.