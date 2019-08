Guldregn over Helgstrand-junior

HESTESPORT: For første gang i over 30 år har et dansk hold vundet guld ved Europamesterskaberne i ponydressur, og det var nordjyske Alexander Yde Helgstrand en meget væsentlig del af.

Det 18-årige stortalent fra Uggerhalne, der er søn af den tidligere OL-deltager Andreas Helgstrand, skulle ride sidste tur for Danmark ved holdkonkurrencen i Polen, og han stod for presset i en meget tæt konkurrence.

- Med hans stjerneprogram på Adriano var guldet hjemme. Det var så flot, for det er noget af et pres at ride som sidste rytter, siger holdleder Rigmor Kristensen.

Siden satte Alexander Yde Helgstrand trumf på med to individuelle EM-guldmedaljer ved pony-mesterskaberne.

Først vandt han hovedkonkurrencen i dressur, og afslutningsvis blev det også til guld i kür-disciplinen, hvor den enkelte rytter laver et individuelt program tilsat musik.