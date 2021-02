Guldstøv over Nøvling: To af Danmarks verdensmestre skaber glæde i den lokale håndboldklub

Gulddryp over Nøvling og omegn

VM-guldvinderne Magnus Saugstrup og Simon Hald lærte begge at spille håndbold i Nøvling IF - som ikke engang har egen hal.

Midt i Håndbold-Danmarks eufori over VM-guldet er der i håndboldklubben Nøvling IF en måske mindre - men ikke mindre dybfølt - glæde over at have leveret to af guldmedaljevinderne, 24-årige Mathias Saugstrup og 26-årige Simon Hald.

De to spillere fra henholdsvis Gistrup og Sdr. Tranders spillede ungdomshåndbold i Nøvling IF, inden de fortsatte som seniorer i Aalborg Håndbold, og nu snart begge spiller i tysk håndbold.

Det betyder noget, forstår man på ledere og trænere - også tidligere - i klubben, der har navn efter en ganske lille landsby lige syd for Aalborg. Man vil køre forgæves efter en håndboldhal, men klubben bryster sig alligevel af at være den største håndboldforening i JHF’s Kreds 1 - og at have omkring 460 aktive medlemmer, heraf cirka 300 i ungdomsafdelingen.

Engang var det altså her man kunne finde Magnus Saugstrup og Simon Hald. Begge er engang blevet trænet af Peter From Nielsen, der i dag er at finde omkring et serie 1-hold i Ajax, København.

- Det er godt nok meget længe siden, men jeg da her under VM lavet lidt sjov med, at jeg har trænet to af landsholdet stregspillere ... selv om de bare var 10 og 12 år gamle, smiler han, der dengang trænede to bagspillere.

Simon Hald fra Sdr. Tranders var allerede som 12-årig større end sin træner og klarede sig længe bare på sin fysik, men hans puslingetræner glæder sig over, at han havde talentet til også at klare sig som senior. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Peter From Nielsen husker Simon Hald som en god venstre back, der allerede som 12-årig var højere end ham selv, og Magnus Saugstrup som en enormt dygtig teknisk og tænkende playmaker. Han har fulgt dem begge gennem deres karriere og er ikke overrasket over, at se Magnus Saugstrup på højt niveau, for så vidt heller ikke Simon Hald. han kunne bare gennem hele ungdomstiden klare sig på sin fysik, og Peter From Nielsen glæder sig over, at spilleren alligevel har formået at udnytte sit talent.

- Men det var altså ikke sådan, at jeg for 15 år siden sagde, at her kommer to landsholdsspillere, erkender Peter From Nielsen med et nyt smil.

Det er i øvrigt ikke kun i Nøvling IF, at de to lokale drenges succes har skabt glæde. Det gælder også i Gug Boldklub. “VM-holdets største talent med afsæt i Gug Boldklub”, hedder en overskrift på klubbens hjemmeside. Her beskrives Magnus Saugstrup som en talentfuld midtbanespiller, der var med til at vinde sølv ved de jyske mesterskaber på U15 holdet i 2011, og som i øvrigt gerne vikarierede som målmand, når der var brug for det - også i Gug Boldklub viste han altså talent for at gribe bolden.

- Men JM finalen var det sidste, vi så til Magnus på fodboldbanen i Gug. Farmand havde spottet talentet, og gav Magnus det valg, at han måtte satse på bare den ene sport, hvis han ville gøre sig forhåbningerne om at blive rigtig god til det, skriver Gug Boldklub.

Gug Boldklub glæder sig over Magnus Saugstrups håndboldsucces, selv om man mistede en talentfuld fodboldspiller, dengang han måtte vælge mellem to tidskrævende sportsgrene. Foto: Bo L. Andersen

“Farmand” er skoleleder på Vejgaard Vestre Skole, Jesper Saugstrup Jensen, men han genkender ikke helt historien og giver “mere kløgtige håndboldfolk” æren. Og at Magnus måtte vælge, gav ligesom sig selv.

Jesper Saugstrup fortæller, at Magnus trænede meget, rigtigt meget i både håndbold og fodbold, og at selve træningsmængden gjorde det umuligt at træne begge steder.

- Det er ikke altid, at to plus to giver fem, måske bliver det bare til tre, illustrerer skolemanden, at hans søn blev nødt til at træffe et valg. Jesper Saugstrup mener at huske, at den udløsende faktor var, at Magnus kom på Sønderbroskolens idrætslinje som håndboldspiller.

Der var nogle detaljer, der gjorde, at Magnus Saugstrup kom til at spille så stor en rolle ved VM, siger hans far for at skjule, hvor stolt spilleren har gjort sin håndboldfamilie hjemme i Gistrup. - Vi er pavestiolte, siger Jesper Saugstrup. Foto: Petr David Josek / POOL / AFP)

Måske spiller det også ind, at Saustrup-familien er noget af en håndboldfamilie, Magnus’ storebror Simon og lillesøster Marie spiller også håndbold, og “farmand” har trænet dem alle - og de var alle samlet for at se finalen.

- Det var hyggeligt. Det var stort. Det var megastort, siger Jesper Saugstrup og roser Danmark for at have et godt hold.

- Og det blev jo intenst med mange vilde kampe, siger Jesper Saugstrup, der medgiver, at hans søn kom til at spille en større rolle, end de fleste havde ventet.

- Det var i hvert falde ikke det, der var på tegnebrættet, men så er der jo nogle detaljer, der gør, at det blev sådan, siger Jesper Saugstrup. Ikke for at forklejne sønnens rolle, men familien har det bare bedre med at glæde sig hjemme hos sig selv end i medierne.

- Så vi glæder os bare til at se ham og høre mere. Men vi er da pavestolte, siger Jesper Saugstrup, der i øvrigt fortæller, at det er sådan i familien Saustrup, at glæden er lige stor om det er den ene eller den anden, der spiller - og at man ser hinandens kampe på så vidt muligt.

Jesper Saugstrup glæder sig også i den sammenhæng over, at børnene alle har bosat sig i Aalborg-området, men han må vænne sig til tanken om, at et af dem til sommer flytter langt væk. Den nykårede verdensmester har nemlig skrevet kontrakt med FC Magdeburg.

- Så bliver det jo lidt længere at køre, smiler Jesper Saugstrup, der dog kan halvere køreturen ved at vælge at se Magnus spille, når han på udebane skal møde den anden tidligere Nøvling IF-spiller. Simon Hald spiller i SG Flensburg-Handewitt.