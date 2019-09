Guldtræner bliver i Aalborg

HÅNDBOLD:I sin første sæson som cheftræner i Aalborg Håndbold vandt Stefan Madsen i sidste sæson både det danske mesterskab og pokaltitlen, og fredag blev han belønnet med en kontraktforlængelse.

Stefan Madsen har sat sin signatur på en etårig kontraktforlængelse, så han nu er bundet til Aalborg Håndbold indtil sommeren 2021, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig over, at jeg fortsat kan være en del af de store og meget spændende mål, der venter forude i Aalborg Håndbold. Vores ambition er, at vi hele tiden skal udvikle os i en positiv retning, så vi fremadrettet kan blive ved med at kæmpe om titler til klubben, siger Stefan Madsen.

I Aalborg Håndbold glæder direktør Jan Larsen sig også over forlængelsen.

- Stefan har gjort det fremragende, og han har stor tillid fra hele spillertruppen. I Aalborg Håndbold skal vi fortsætte med at udvikle os og vinde titler, og jeg er rigtig tryg ved, at det sker med Stefan ved roret, siger Jan Larsen.