Guldtræner overtager trænerjob i AaB

FODBOLD:AaBs tidligere guldtræner fra sæsonen 2007-08 svenske Erik Hamrén overtager træningen af AaBs superligamandskab. Det sker med øjeblikkelig virkning efter fyringen af den hidtidige cheftræner Lars Friis, og Erik Hamrén er allerede torsdag formiddag på AaBs træningsanlæg på Hornevej.

Det meddeler AaB i en pressemeddelelse.

I første omgang gælder aftalen indtil 30. juni 2023, men der er en stærk intention fra begge parter om, at samarbejdet skal fortsætte længere end indeværende sæson.



Erik Hamrén, der efterhånden er blevet 65 år gammel, stoppede ved udgangen af 2020 efter to et halvt år som A-landstræner for Island, og forinden stod Hamrén i perioden 2009-2016 i spidsen for Sveriges A-landshold i næsten syv år, hvilket inkluderede kvalifikation til EM-slutrunden i både 2016 og 2012.



Før sin tiltræden for det svenske landshold havde Erik Hamrén vundet to norske mesterskaber med Rosenborg BK.



I sommeren 2008 forlod Erik Hamrén AaB efter at have sikret klubben det tredje danske mesterskab i en sæson, der også havde budt på europæisk gruppespil i UEFA Cup’en (i dag UEFA Europa League, red.). Kvalifikationen til Europa var sket, da man også under Erik Hamréns ledelse havde sikret sig bronzemedaljer i sæsonen 2006/2007.



I alt stod Erik Hamrén fra sin ansættelse i januar 2004 i front for AaB i 188 officielle kampe – heraf 145 i 3F Superligaen, hvilket resulterede i 74 sejre, 35 uafgjorte og 36 nederlag og dermed et pointsnit henover 145 Superligakampe på 1,77, fortæller presse.



Erik Hamréns CV tæller endvidere to vundne pokalfinaler med AIK Stockholm, en vundet pokalfinale med Örgryte IS og en tabt pokalfinale med AaB i 2004.



- Som træner behøver Erik Hamrén ingen nærmere præsentation og især ikke i Aalborg, men vi er glade for, at han med kort varsel har takket ja til opgaven, siger AaBs sportschef Inge André Olsen i pressemeddelelsen.



- Faktisk var det allervæsentligste med det samme at mærke Eriks glød og ægte interesse for igen at blive cheftræner i AaB, fortæller Inge André Olsen.



- Erik er både som menneske, træner og leder en stor kapacitet, og så er han en vinder, og det er absolut hensigten, at dette skal være begyndelsen på endnu et langt og lykkeligt ophold i AaB, påpeger Inge André Olsen.



65-årige Erik Hamrén er sulten efter igen at være tilbage i trænerrollen.



- For det første er det altid trist, når en trænerkollega mister sit job, og det gør mig ondt på Lars Friis’ vegne, men det er nu en gang en del af vilkårene for vores fag, og jeg er glad for, at AaB rettede henvendelse til mig, understreger den nye "gamle" AaB-træner i pressemeddelelsen.



- Tingene er gået hurtigt, men jeg var ikke et øjeblik i tvivl, da jeg modtog opkaldet. Siden jeg stoppede i klubben, har jeg hele tiden på afstand fulgt AaB så godt som muligt, og jeg har aldrig lagt skjul på, at AaB har en kæmpe plads i mit hjerte, siger Erik Hamrén.



- Jeg kan sagtens se mig selv i jobbet i flere år, og mine ambitioner både på klubbens og på egne vegne er store og intakte, og nu glæder jeg mig til at møde staben og truppen, og så gælder det om at få sat nogle gode præstationer sammen og blive stabile, så vi kan bevæge os væk fra bunden af Superligaen, fastslår Erik Hamrén.

Få den fulde analyse af trænerskiftet, og hvor det efterlader AaB i en ekstra udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten, som udkommer senere i dag (torsdag) med fuld fokus på fyringen af Friis og ansættelsen af Hamrén.