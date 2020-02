Gylden anden periode gav ny White Hawks-sejr

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks holder fast i fjerdepladsen i Metal Ligaen, efter holdet fredag aften nappede den anden sejr på stribe, da Herlev hjemme blev besejret med 6-3.

Frederikshavn var ellers underligt uskarpe i powerplay i en første periode, hvor gæsterne blev ramt af hele otte udvisninger. Kun én gang gav det scoring, og der var vendelboerne også to mand i overtal.

Herlev formåede til gengæld både at score i fem imod fem og endda i undertal, og gæsterne gik derfor til den første periodepause med en føring på 2-1.

Frederikshavn gjorde dog brug af endnu et dobbelt overtal til at udligne i begyndelsen af anden periode ved Mads Larsen, og derpå fulgte to hurtige scoringer fra Anders Eriksson og Kyle Hope, så Frederikshavn kunne gå ind til de sidste 20 minutter med en føring på to mål.

I den sidste periode udbyggede Gorm Topholt føringen yderligere, inden Magnus Molge reducerede for gæsterne.

Nikolaj Krag Christensen lukkede dog kampen endegyldigt kampen med sin anden scoring i kampen.

Frederikshavn beholder dermed forspringet på to point ned til Rungsted på femtepladsen.

Der er også stadig mulighed for at nå tredjepladsen, hvor Herning fredag satte point til. Der resterer blot fem kampe af det 48 kampe lange grundspil.