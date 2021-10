Gyldent lokalbrag: Flere hundrede tusinde er på spil for Jammerbugt

FODBOLD:Nordjyllands næstbedste fodboldklub.

Den titel kan Jammerbugt FC i skrivende stund bryste sig med, eftersom divisionsrivalerne fra Hobro og Vendsyssel ligger i bunden af Nordicbet Ligaen. I midten af landets næstbedste række ligger de blåblusede fra Jetsmark-egnen til gengæld og truer top-seks.

Med en sejr over Vendsyssel søndag kan Jammerbugt FC potentielt indtage en plads i den bedste halvdel af 1. division. Det er ligeledes efter kampen mellem de to vendsysselske hold, at der udbetales den første af tre rater af tv-penge.

- Der blev lagt budget, da man fandt ud af, at klubben skulle op i Nordicbet Ligaen, og der har man selvfølgelig været defensive, eftersom spillerne stadig er på deltid. Derfor er det ikke uden betydning, hvis vi kan vinde mod Vendsyssel og blive nummer seks, siger Jammerbugt-direktør Søren Als Christiansen.

Han vurderer, at der er omkring 100.000 kroner at hente per placering i Nordicbet Ligaen efter 11. spillerunde. Det er altså store beløb for den lille klub mellen Pandrup og Kaas, der jongleres med i weekenden. Efter søndagens kamp kan Jammerbugt FC ende på alt mellem sjette- og niendepladsen afhængigt af resultaterne i de øvrige kampe.

- Derfor vil vi jo gerne have pengene ud fra en placering som nummer seks i stedet for en niendeplads. Det er et markant beløb for vores budget, siger direktøren i Jammerbugt FC.

Gennem den sportslige gode start i landet næstbedste række har Søren Als Christiansen og resten af organisationen løbet stærkt. Han samt drifts- og eventchef Line Steffensen er tiltrådt kort tid forud for sæsonen og har dermed påtaget sig mange opgaver, som tidligere blev varetaget af frivillige i klubben.

- Det har været spændende og alsidigt. Jeg nyder hver dag at beskæftige mig med det. Der har jo været en masse ildsjæle, som har gjort en kæmpe indsats, og alt det skal vi sætte i system. Der er hjemmekampe at afvikle og sponsoraftaler, som jeg skal indgå, fortæller han.

- Vi har haft stor succes med VIP-arrangementer, som vi måtte flytte ned i hallen på stadion. Det betyder, at vi skal leje borde og stole, og der skal sørges for en masse praktisk. Der er det lidt anderledes at være direktør her. Jeg tror ikke, at direktøren i FC København går og sætter små tipsdystsedler på hvert bord til deres arrangementer. Men det gør det kun charmende at være her, tilføjer Søren Als Christiansen.

Senest fik Jammerbugt deres tredje sejr i ti kampe i Nordicbet Ligaen, da Esbjerg blev sendt hjem fra Pandrup uden point. Det er et eksempel på, hvordan Jammerbugt for tiden agerer David i den bibelske kamp mod Goliat.

- Hele vores setup er noget helt andet end ved dem. De har 35 kontraktspillere og et budget, der er verdener fra vores. Esbjerg er den største traditionsklub i 1. division lige nu, men det ændrer ikke på, at de tabte hos os. Vi kniber os i armen, hver gang vi vinder en kamp. Det er ikke realistisk, at vi skal vinde, men det sker jo alligevel, lyder det afsluttende fra Jammerbugt-direktøren.

Jammerbugt FC stod med en bankgæld på 1,8 millioner kroner, inden tyskeren Klaus-Dieter Müller i år købte klubben. Nu ejer han overbygningen, som moderklubben Jetsmark IF lægger licens til.