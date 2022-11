Gyserafslutning, da Aalborg slog Ribe-Esbjerg

AALBORG:Det blev neglebidende spændende for de godt 4000 tilskuere, der lørdag eftermiddag var mødt op i forventning om at se Aalborg Håndbold besejre Ribe-Esbjerg på hjemmebane.

Favoritsejren fik de, men den kom blot til at lyde på 29-28 efter to vitale scoringer fra stregspiller Benjamin Jakobsen i slutfasen.

Gæsterne fik mulighed for at udligne til slut, da Andreas Flodman med 10 sekunder tilbage brændte fra fløjen, men de endte med at stresse for meget og smide bolden væk i stedet.

Dermed fører Aalborg Håndbold fortsat HTH Herreligaen og har endnu ikke tabt i en ligakamp i denne sæson.

Aalborg Håndbold - Ribe-Esbjerg 29-28 Håndbold, HTH Herreliga

Stillinger undervejs: 3-3, 4-7, 8-11, 11-13, (14-15), 16-17, 19-19, 21-20, 23-23, 26-24

Mål, Aalborg: Felix Claar 6, Sebastian Barthold 5, Benjamin Jakobsen 4, Lukas Sandell 4, Mikkel Hansen 3, Kristian Bjørnsen 2, Andreas Flodman 2, Mads Hoxer 1, René Antonsen 1, Mikkel Ladefoged 1

Mål, Ribe-Esbjerg: Jonas Larholm 6, Elvar Asgeirsson 4, Marcus Dahlin 4, Magnus Haubro 3, Andreas Søgaard 3, Mathias Jørgensen 2, Morten Jørgensen 2, Sune Østergaard Iversen 2, Simon Birkefeldt 1, Jesper Lindgren 1

Udvisninger: Aalborg 1, Ribe-Esbjerg 5

Tilskuere: 4127 VIS MERE

Et sygdomsramt Aalborg-mandskab, der havde både Aron Palmarsson og Jesper Nielsen liggende hjemme på sofaen, fik som i den foregående ligakamp mod TTH Holstebro en skæv start.

De første 10 minutter bød på fire brændte skud - heriblandt et straffekast fra Mikkel Hansen - et kikset indspil og en bold kastet ud over sidelinjen. Det takkede Ribe-Esbjerg for ved at bringe sig foran 7-4, og vestjyderne kunne have været mere i front, hvis ikke Simon Gade havde disket op med tre gode redninger.

Sebastian Barthold brændte to straffekast, men det overgik Mikkel Hansen med tre kiks fra pletten. Foto: Bente Poder

Mikkel Hansen brændte også sit andet straffekast og senere ligeledes sit fjerde, og dermed har han nu brændt fem af slagsen i træk. Samtidig fik Mads Hoxer ikke gang i noget som helst på højre back, og så kunne Ribe-Esbjerg holde sig i front med 11-8 efter 20 minutters spil.

Mod slutningen af første halvleg mistede vestjyderne noget skarphed og kastede tre afslutninger forbi mål. Samtidig trådte playmaker Felix Claar i karakter i Aalborgs afslutningsspil, og dermed blev hullet på måltavlen næsten lukket til pausen. 14-15 stod der i gæsternes favør.

Simon Gade indledte anden halvleg stærkt i Aalborg-målet med tre redninger, men samme skarphed havde holdkammeraterne ikke i den modsatte ende, og derfor kunne Ribe-Esbjerg fortsat holde sig i front.

10 minutter inde i anden halvleg kom aalborgenserne dog tilbage på omgangshøjde ved 19-19, efter en kontrascoring af netop indskiftede Andreas Flodman. Med et kvarter tilbage af kampen kom så endelig den første Aalborg-føring, da Mads Hoxer fik hul på bylden og hamrede hjemmeholdet foran 21-20.

Felix Claar og de øvrige Aalborg-spillere med holdt i kort snor af Ribe-Esbejrg. Foto: Bente Poder

Mikkel Hansen fik chancen for at øge føringen yderligere, men i stedet løb Ribe-Esbjerg op og udlignede til 21-21 med 12 minutter igen.

Aalborg lignede dog holdet med mest overskud i slutfasen, og med syv minutter igen fik Andreas Flodman givet holdet den første to-målsføring ved 26-24 på en kontra. Med en brændt straffe fra Sebastian Barthold senere var gæsterne tilbage på 26-26.

Derfra var det ren neglebidning frem til sidste sekund. Simon Gade bidrog med en redning halvandet minut før tid, der i den sidste ende var med til at gøre den lille forskel.

