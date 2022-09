Presset Aalborg-hold reddet efter gyserafslutning

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold var for første gang i denne sæson ude i tovene, men fik dog reddet ét point i land i lørdagens hjemmekamp mod Bjerringbro-Silkeborg (BSH) i HTH Herreligaen.

4512 tilskuere blev holdt på pinebænken til sidste minut i Sparekassen Danmark Arena. Her bragte Peter Balling på et straffekast BSH foran med 13 sekunder igen, men til stor lettelse for aalborgenserne fandt Mikkel Hansen med få sekunder igen Jesper Nielsen på stregen, der sikrede uafgjort 29-29.

Det resultat kunne Aalborg Håndbold godt leve med, når man tænker på at de flere gange i anden halvleg var bagud med tre mål, og så sent som med tre minutter igen stod der 26-28 i gæsternes favør.

Aalborg Håndbold - Bjerringbro-Silkeborg 29-29 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 2-0, 6-7, 9-11, 13-13 (16-15), 17-14, 19-22, 23-23, 26-28

Topscorere, Aalborg: Mikkel Hansen 6, Benjamin Jakobsen 4, Aron Palmarsson 4, Felix Claar 4, Jesper Nielsen 4, Kristian Bjørnsen 3, Sebastian Barthold 2, Lukas Sandell 1, Henrik Møllgaard 1.

Topscorer, BSH: Alexander Lynggaard 8, Mads Andersen 6, Nikolaj Øris 4, Aksel Horgen 4, Ludvig Hallback 2, Peter Balling 2, August Friden 1, René Toft Hansen 1, Henrik Tilsted 1.

Udvisninger: Aalborg 2, BSH 2

Tilskuere: 4512 VIS MERE

Aalborg Håndbold startede kampen som et lyn og var foran 2-0 efter ét minuts spil, men Bjerringbro-Silkeborg lod sig på ingen måde ryste. De fik banket et stærkt forsvar op, og samtidig udfordrede de aalborgensernes defensiv med deres stegindspil. Efter 10 minutters spil viste lystavlen derfor 6-7 i BSH-favør.

Mikkel Hansen blev Aalborgs topscorer i kampen og har fortsat ikke brændt et straffekast. Foto: Lars Pauli

Mikkel Hansen scorede som den største selvfølge på to straffekast og bidrog til, at Aalborg Håndbold hang på i kampen, men midtvejs i første halvleg var filmen ved at knække.

Hjemmeholdet sjuskede og gav i en periode Bjerringbro-Silkeborg kontraspil frit løb, så de kom foran 11-9, og havde det ikke været for en stor kontraredning af Simon Gade, var de også kommet i front med tre mål.

Cheftræner Stefan Madsen tog en timeout og hurtigt var der balance i regnskabet ved 11-11, men BSH scorede stadig lidt for meget efter behov og kom igen foran med to.

Efter en usikker start fik Aron Palmarsson dog i den grad sat skik på sit spil, og islændingen storspillede frem mod pausen og sørgede med tre mål og to assist for, at Aalborg var i front 15-14 efter de første 30 minutter.

Aron Palmarsson sluttede første halvleg stærkt af for Aalborg Håndbold Foto: Lars Pauli

Aalborg Håndbold startede anden halvleg med to flotte scoringer fra Jesper Nielsen og Kristian Bjørnsen og bragte sig foran 17-14, men det var ikke noget varsel om en tidlig afgørelse.

Bjerringbro kom lynhurtigt tilbage i kampen og havde fortsat stor succes med at finde stregspillerne, mens hjemmeholdet lavede alt for mange tekniske fejl. Halvvejs gennem anden halvleg var midtjyderne således i front 23-20.

Til slut trådte Mikkel Hansen og Simon Gade dog i karakter og hjalp holdet tilbage, så aalborgenserne fortsat ikke har tabt i denne sæson. Men det uafgjorte resultat mod Bjerringbro-Silkeborg er sæsonens første pointtab.

Aalborg Håndbold mødte lørdag Bjerringbro-ilkeborg